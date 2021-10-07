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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

سوزوكي أرتيجا موديل
سوزوكي أرتيجا موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن زيادات في أسعار طرازت أرتيجا في السوق المحلي المصري ، وتقديم موديل 2022 الجديد .

واوضح وكيل سوزوكي ان السيارة أرتيجا موديل 2022 ، تزيد بقيمة سعرية تقدر بـ 4000 من خلال الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصرى للسيارات .

 

وتاتى السيارة سوزوكي أرتيجا موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV ذات 7 مقاعد، وتستمد قوتها من نفس محرك موديل 2021  رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 77 حصان ، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 13.5 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتضم السيارة سوزوكي أرتيجا موديل 2022،عدد من وسائل الامان من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية .

وتحتوى السيارة سوزوكي أرتيجا موديل 2022 ، على جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية والخلفية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم”.

 

وياتى سعر السيارة سوزوكي أرتيجا موديل 2022 ، 292.900 ألف جنيه بدلاً من 288.900 ألف جنيه بزيادة 4000 .

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