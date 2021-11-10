سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021.. صور

تنضم سيارات العلامة التجارية الالمانية بى ام دبليو bmw ، ضمن فئة السيارات الفاخرة التى تتواجد داخل السوق المصري ، بجانب اهتمام الكثير من فئات الشعب المصرى بها .

وهناك طراز هو الأشهر داخل مجموعة بى ام دبليو bmw ، فى مصر يحظى بحب الملايين من الشعب المصرى وهو bmw x6 ، والذى وصل الامر إلى أنه تم عمل أغنية شعبيه باسمها " وركبت x6 ".

وتتميز السيارة bmw x6 ، بالقوة المفرطة والشكل الرياضى الشرس ، حيث تستمد السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 ، قوتها من محرك 8 سلندر 4400 سي سي دبل تيربو بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.

وتضم السيارة بي ام دبليو bmw x6 موديل 2021 نظام الدفع إكس درايف x drive وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 4.3 وتصل لسرعة قصوى 250 كم في الساعة.

ويظهر شكل السيارة بي إم دبليو bmw x6 2021 ، بمصابيح أمامية ليد وكشافات ضباب ليد وسقف بانوراما ومرايا كهربائية ، و جنوط اسبور قياس 21 انش وفرامل أوتوماتيكية وABS ومثبت للسرعة وفرامل رياضية M وكاميرا 360 درجة وتكييف أوتوماتيك 4 مناطق .

وتحتوى السيارة بي ام دبليو bmw x6 موديل 2021 على نظام صوتي فاخر من 16 سماعة يضمن توزيع صوت محيطي لضمان أفضل تجربة سماعية ومتاح بها أيضا خاصية الأوامر الصوتية وبها شاشة 12.3 انش وعدادات ديجيتال 12.3 انش.

ويبلغ سعر السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2021 ، 2 مليون و500 ألف جنيه داخل السوق المصرى .