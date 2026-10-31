اليابان تخصص 7 مليارات دولار من احتياطياتها لتمويل دعم أسعار البنزين

قررت الحكومة اليابانية، اليوم “السبت” تخصيص نحو 7 مليارات دولار من احتياطياتها المالية لتمويل برنامج دعم يستهدف الحد من أسعار بيع البنزين بالتجزئة، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت صحيفة "جابان توداي" المحلية أن برنامج الدعم الذي أعلنته الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الجمعة، يهدف إلى الحد من أسعار البنزين عند نحو 1.08 دولار للتر، على أن يُرفع السعر المستهدف، من حيث المبدأ، بمقدار نحو 3 سنتات شهرياً اعتباراً من ديسمبر وحتى الربيع.

وبلغ رصيد صندوق الدعم نحو 3.55 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

كانت الحكومة اليابانية قد خصصت، في السنة المالية 2026، احتياطياً للطوارئ بقيمة نحو 15.86 مليار دولار للتعامل مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت أواخر فبراير.

ومن المقرر أن يبلغ الرصيد المتبقي من هذا الاحتياطي نحو 4.67 مليار دولار عقب قرار الإنفاق.

وجاء القرار بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي أن حكومتها ستواصل تقديم الدعم للبنزين وأنواع الوقود الأخرى، مع خفضه تدريجياً، وسط تزايد المخاوف بشأن التكلفة المرتفعة لهذا الإجراء.