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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بنتلي 2022 في السعودية

كونتيننتال جي تي
كونتيننتال جي تي سبيد 2022

اعلنت شركة بنتلي عن أحدث طرازاتها الكوبيه الرياضية الفاخرة مؤخرا ، والتى تاتى كطراز كونتيننتال جي تي 2022 سبيد، الجيل الثالث ، والتى تجمع بين القوة والفخامة .

وتستمد السيارة بنتلي كونتيننتال GT سبيد 2022 الرياضية الفاخرة بمحرك W12 القوي 650 حصان ، ونظام تعليق متميز ، مع عزم دوران 664 رطل قدم 900 نيوتن متر ، و يحقق زيادة بمقدار 24 حصان عن طراز W12 الحالي.

و تبلغ السرعة القصوى 208 ميل في الساعة 335 كم/س ، وقدرة انطلاق من 0 : 100 كم/س في 5.3 ثانية ، و ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات - يكون أسرع بمرتين في الوضع الرياضي .

وياتى التصميم الخارجي بشبكة أمامية بلون داكن وشبكة مصد سفلية ، و عتبات رياضية فريدة منحوتة بدقة وشكل فريد ، و مصفوفة تبريد باللون الداكن ايضا ، و شارات سبيد "Speed "من الكروم على الرفرف الأمامى .

و تتميز أقوى نسخة من كونتيننتال جي تي سبيد 2022 بـ جنوط عجالت فريدة قياس 22 بوصة باللون الفضي، مع خيار لون داكن أو تشطيب أسود المع ، و لمسة جميلة أخرى هي أغطية تعبئة الوقود والزيت قياسية من إصدارات "Jewel " ، و دواسات عتبات 2022 Speed GT Continental Bentley مضيئة كإشارة إلى مؤهالت أداء طراز سبيد ، و نظام مكابح من السيراميك الكربوني المصمم حديثا .

اما داخلية السيارة فهى يدويا بعناصر فريدة محايدة للكربون ، و مقاعد تتسع ألربعة ركاب ومساحة أمتعة إجمالية تبلغ 6.12 قدم مكعب 358 لتر ، و مخطط ألوان داخلي ثنائي اللون مصنوع بشكل يدوي من جلد الكانتارا الذي يمتد إلى عجلة القيادة ، ويمكن للعملاء اختيار من بين 15 لون داخلي رئيسي و 11 لون جلدي ثانوي ، باإلضافة إلى اختيار الجلد بدًال من الكانتارا.

اما عن اسعار بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد 2022 كوبيه الجديدة ، تبدأ من 000,275 دوالر أمريكي - في السعودية بما يعادل حوالي 250,031,1 ريال سعودي .

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