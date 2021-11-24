سعر ومواصفات بنتلي 2022 في السعودية

اعلنت شركة بنتلي عن أحدث طرازاتها الكوبيه الرياضية الفاخرة مؤخرا ، والتى تاتى كطراز كونتيننتال جي تي 2022 سبيد، الجيل الثالث ، والتى تجمع بين القوة والفخامة .

وتستمد السيارة بنتلي كونتيننتال GT سبيد 2022 الرياضية الفاخرة بمحرك W12 القوي 650 حصان ، ونظام تعليق متميز ، مع عزم دوران 664 رطل قدم 900 نيوتن متر ، و يحقق زيادة بمقدار 24 حصان عن طراز W12 الحالي.

و تبلغ السرعة القصوى 208 ميل في الساعة 335 كم/س ، وقدرة انطلاق من 0 : 100 كم/س في 5.3 ثانية ، و ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات - يكون أسرع بمرتين في الوضع الرياضي .

وياتى التصميم الخارجي بشبكة أمامية بلون داكن وشبكة مصد سفلية ، و عتبات رياضية فريدة منحوتة بدقة وشكل فريد ، و مصفوفة تبريد باللون الداكن ايضا ، و شارات سبيد "Speed "من الكروم على الرفرف الأمامى .

و تتميز أقوى نسخة من كونتيننتال جي تي سبيد 2022 بـ جنوط عجالت فريدة قياس 22 بوصة باللون الفضي، مع خيار لون داكن أو تشطيب أسود المع ، و لمسة جميلة أخرى هي أغطية تعبئة الوقود والزيت قياسية من إصدارات "Jewel " ، و دواسات عتبات 2022 Speed GT Continental Bentley مضيئة كإشارة إلى مؤهالت أداء طراز سبيد ، و نظام مكابح من السيراميك الكربوني المصمم حديثا .

اما داخلية السيارة فهى يدويا بعناصر فريدة محايدة للكربون ، و مقاعد تتسع ألربعة ركاب ومساحة أمتعة إجمالية تبلغ 6.12 قدم مكعب 358 لتر ، و مخطط ألوان داخلي ثنائي اللون مصنوع بشكل يدوي من جلد الكانتارا الذي يمتد إلى عجلة القيادة ، ويمكن للعملاء اختيار من بين 15 لون داخلي رئيسي و 11 لون جلدي ثانوي ، باإلضافة إلى اختيار الجلد بدًال من الكانتارا.

اما عن اسعار بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد 2022 كوبيه الجديدة ، تبدأ من 000,275 دوالر أمريكي - في السعودية بما يعادل حوالي 250,031,1 ريال سعودي .