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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناجلسمان يدخل حسابات يوفنتوس.. تحرك مبكر لخلافة سباليتي

ناجلسمان
ناجلسمان
إسراء أشرف

بدأت إدارة يوفنتوس الإيطالي التحرك لاستكشاف خيارات جديدة لتولي القيادة الفنية للفريق، في ظل الغموض المحيط بمستقبل لوتشيانو سباليتي، بعدما دخل الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، قائمة المرشحين لخلافته.

وكشف الصحفي رودي جاليتي أن مسؤولي يوفنتوس تواصلوا بالفعل مع ناجلسمان، من أجل بحث إمكانية توليه تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، حال اتخاذ قرار بإنهاء مهمة سباليتي.

وبحسب جاليتي، يحظى المدرب الألماني باهتمام واضح من إدارة السيدة العجوز، التي تدرس عددًا من الأسماء المحتملة تحسبًا لإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني، ويأتي ناجلسمان ضمن الخيارات التي تحظى بتفضيل مسؤولي النادي.

في المقابل، يدرس ناجلسمان عدة عروض وفرص تدريبية بشأن خطوته المقبلة، بعدما أصبح محل اهتمام أكثر من طرف، فيما أبدى تقديره لمبادرة يوفنتوس بالتواصل معه، دون الوصول إلى اتفاق نهائي أو الدخول في مفاوضات حاسمة حتى الآن.

وتترقب جماهير يوفنتوس ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل سباليتي، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية رحيله، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى تجهيز البدائل قبل اتخاذ قرارها النهائي.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة يوفنتوس ونابولي، المقررة مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، في ظل التقارير التي تربط نتيجة اللقاء بمستقبل سباليتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

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