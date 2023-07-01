بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

كشفت شركة مانهارت الألمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن حزمة جديدة من الترقيات تتضمن السيارة BMW M3 TOURING، حيث تمتعت السيارة بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية المميزة، بالإضافة إلى باقة من القدرات الفنية عالية الأداء.

تعديلات قوية من منهارت لـ BMW M3 TOURING

بقوة 641 حصانا .. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING

جاءت السيارة BMW M3 TOURING بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو مزدوج، مدعوم بوحدة تحكم MHtronic، حيث يتمكن المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر.

تعديلات قوية من منهارت لـ BMW M3 TOURING

تعديلات قوية من منهارت لـ BMW M3 TOURING

وتمتعت السيارة BMW M3 TOURING بجنوط من الألومنيوم طراز Yido Performance، ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، حيث بلغ قياس الناحية الأمامية نحو 20 بوصة، و 21 بوصة للجنوط الخلفية، بالإضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وسبويلر خلفي انيق.

تعديلات قوية من منهارت لـ BMW M3 TOURING

وجاءت السيارة BMW M3 TOURING بإطلالة تشبه طرازات رولز رويس حيث تمتعت بإضاءة LED داخلية تتضمن ناحية السقف "النجوم السماوية"، بالإضافة إلى الكثير من لمسات مانهارت الأنيقة، ومنظومة عادم مزدوجة ذات مفهوم رباعي.

تعديلات قوية من منهارت لـ BMW M3 TOURING

وحصلت السيارة BMW M3 TOURING على الكثير من ملصقات مانهارت المميزة، بالإضافة إلى طلاء خارجي أنيق باللون السماوي اللامع، ومقدمة تتسم بالشراسة، مع مرايات جانبية ذات دعامات حادة الشكل، وباقة من مستشعرات الحركة التي تدعم الماحية الأمامية والخلفية.