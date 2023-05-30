شاهد| رينج روفر Sport بتعديلات مانهارت

يتنافس العديد من شركات تعديل السيارات في أحداث تغير بالسيارات الشهيرة، أو الموديلات ذات قوة كبيرة، وذلك لإظهار قدرتهم علي حدوث تغير بالسيارات الجديدة وبتقنيات متقدمة .

لاند روفر Range Rover Sport بتعديلات مانهارت

مقصورة لاند روفر Range Rover Sport بتعديلات مانهارت

حيث قامت شركة مانهارت الألمانية المتخصصة في تعديل السيارات بإضافة تعديلات تقنية وتصميمة علي سيارة لاند روفر Range Rover Sport، وذلك من أجل زيادة جاذبيتها وإبراز تصميمها المميز والمختلف .

لاند روفر Range Rover Sport بتعديلات مانهارت

جاءت تلك التعديلات لتتوافق سيارة لاند روفر Range Rover Sport المعدلة مع الطرق الوعرة من خلال معدلات الأداء الجديدة، وتم خفض هيكل سيارة لاند روفر المعدلة بمقدار 30 مم، وبها عجلات مسبوكة مقاس 24 بوصة.

لاند روفر Range Rover Sport بتعديلات مانهارت

تستمد نسخة SV650 من سيارة لاند روفر Range Rover Sport البريطانية المعدلة قوتها من محرك 8 سلندر، سعة 4400 سي سين ينتج قوة 635 حصان، وعزم أقصي للدوران 900 نيوتن/متر، وذلك بدلا من القوة القياسية 530 حصان، و750 نيوتن/متر لعزم الدوران الأقصى.

لاند روفر Range Rover Sport بتعديلات مانهارت

والجدير بالذكر أن سيارة لاند روفر Range Rover Sport المعدلة ، جاءت علي غرار موديلات مانهارت، حيث تألقت نسخة SV650 من سيارة لاند روفر Range Rover Sport المعدلة من خلال التباين اللوني الرائع بين الأسود والذهبي.