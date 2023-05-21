أرخص سيارة من لاند روفر 2023 في مصر

تعتبر شركة لاند روفر ، من أهم الشركات التى تقدم سيارات ذات قوة عالية وفخامة داخل السوق المحلى المصرى ، ولكن بعد زيادة الأسعار يبحث البعض عن أرخص سيارة من كل شركة .

لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021

لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على ارخص سيارة من شركة لاند روفر 2023 في مصر، وهى سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021 .

و تم إطلاق سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021 الباحثين عن الأداء والفخامة في سيارة واحدة ، وهي سيارة ذات تصميم جذاب وأداء ممتاز.

لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021

تأتي السيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021 ، بمحرك V6سعة 3.0 لتر بقوة 340 حصان، ويتميز المحرك بالقوة والكفاءة، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 6.7 ثانية فقط.

لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021

تم تزويد السيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021 ، بالعديد من الميزات التقنية الحديثة، وتشمل شاشة عرض مقاس 10 بوصة مع نظام تحكم صوتي وتقنية Bluetooth. كما تحتوي السيارة على نظام صوتي من Meridian بقوة 380 واط يعطي نغمة صوتية مذهلة.

لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021

تأتي سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021 بمقصورة فسيحة وعالية الجودة، وتتسع لخمسة ركاب بسهولة. يتميز التصميم الداخلي بالفخامة والراحة، حيث يتضمن مقاعد جلدية ومكيف هواء مزدوج المنطقة ومقاعد كهربائية مع وظائف التدليك.

توفر السيارة أيضًا عددًا من الأنظمة الأمنية، وتشمل نظام المكابح المانع للانزلاق ونظام الثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2021

اما عن سعر السيارة لاند روفر ديسكفرى سبورت موديل 2021 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة تبلغ مليون و 390 الف جنيه .