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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لاند روفر ديسكفرى 2023 في الإمارات| صور

لاند روفر ديسكفري
لاند روفر ديسكفري موديل 2023

تتألق العلامة التجارية البريطانية لاند روفر بإصداراتها الرياضية الفاخرة في منطقة الخليج العربي وخاصة السوق الإمارات، ومن أبرز لاند روفر ديسكفري موديل 2023، التي تتمتع بأحدث و أرقى أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق.

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لاند روفر ديسكفري موديل 2023

مواصفات لاند روفر ديسكفري موديل 2023

تأتي السيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 355 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر.

 

وبفضل هذه المواصفات وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة لاند روفر ديسكفري سبورت نحو 209 كيلومترات في الساعة.

 

حصلت لاند روفر ديسكفري من على ومصابيح أمامية أوتوماتيك، وعتبة مصد جانبي، ومقابض الباب كروم، وأنابيب العادم من الكروم، ومصابيح ضباب  LED، ومصابيح أمامية وخلفية  LED، وعجلات ألمنيوم، وجهاز للتحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الامامي، وشبك أمامي لون السيارة.

لاند روفر ديسكفري موديل 2023

قياسات السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023

الطول: 4.970 متر

العرض: 2.073 متر

الارتفاع: 1.846 متر

سعة صندوق السيارة 258 لتر

قياس قاعدة العجلات نحو 2.923 متر

 

تتمتع لاند روفر ديسكفري سبورت بالعديد من أنظمة الآمان أبرزها وإنذار لمنع السرقة، واختيار وضعية القيادة حسب الطريق، وأجهزة استشعار الاصطفاف، ومنبه النقطة العمياء، ونظام المساعدة على تسلق التلال، بكاشف للتصادم، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاميرا خلفية، ونظام التحكم في الجر، ومساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي.

لاند روفر ديسكفري موديل 2023

أسعار السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 في الإمارات:

يبلغ سعر السيارة لاند روفر ديسكفري في الإمارات 343,980 درهم.

 

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