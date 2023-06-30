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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

BMW X5 موديل 2023
BMW X5 موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW الكثير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X5 موديل 2023، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 4 ملايين و800 ألف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري وأبرز مواصفاتها الفنية

 BMW X5 موديل 2023

تستطيع الفئة عالية التجهيز من السيارة BMW X5 موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 4400 سي سي تيربو مكون من 8 أسطوانات، يتمكن من ضخ 540 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات "دفع رباعي".

 BMW X5 موديل 2023

وتقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 340 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ارتكازًا من النقطة 0 في مدة تستغرق 5.5 ثانية.

 BMW X5 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري


أول فئة XDRIVE40I XLINE موديل 2023 بسعر 4 ملايين و800 ألف جنيه.

ثانية فئة M50I موديل 2023 بسعر 5 ملايين و900 ألف جنيه.

 BMW X5 موديل 2023
BMW SUV تقنية الفيديو BMW X5 BMW X5 موديل 2023 الأسعار الرسمية

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