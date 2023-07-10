سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، الكثير من السيارات المتنوعة سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ابرزها عائلة X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، ونخبة من السيارات القوية التي تنتمي إلى عائلة السيدان، ومنها COMPETITION X DRIVE موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في السوق المصري.

BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

تستخدم السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 محرك سداسي الأسطوانات "6 سلندر"، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 510 أحصنة، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الخلفي للعجلات.

BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

وزودت السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 بالكثير من التجهيزات القوية ابرزها التصميم الخارجي الذي يتسم بالشراسة، مع إطلالة الكوبيه الشبابية، والجنوط الرياضية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة.

BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

وتمتعت السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 بالكثير من التجهيزات ومنها، مقصورة داخلية عصرية، تضم نظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحزمة من أنظمة الحماية ومساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر بقيمة سعرية قدرها 7 ملايين و860 ألف جنيه.