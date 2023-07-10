عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

BMW COMPETITION
BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، الكثير من السيارات المتنوعة سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ابرزها عائلة X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، ونخبة من السيارات القوية التي تنتمي إلى عائلة السيدان، ومنها COMPETITION X DRIVE موديل 2023.

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

بسعر ينافس الصيني .. اركب BMW X2 موديل 2023 الرياضية |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في السوق المصري.

 BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

 

تستخدم السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 محرك سداسي الأسطوانات "6 سلندر"، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 510 أحصنة، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الخلفي للعجلات.

 BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

وزودت السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 بالكثير من التجهيزات القوية ابرزها التصميم الخارجي الذي يتسم بالشراسة، مع إطلالة الكوبيه الشبابية، والجنوط الرياضية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة.

 BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

وتمتعت السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 بالكثير من التجهيزات ومنها، مقصورة داخلية عصرية، تضم نظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحزمة من أنظمة الحماية ومساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

 BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في السوق المصري 

تقدم السيارة BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر بقيمة سعرية قدرها 7 ملايين و860 ألف جنيه.

 BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023
BMW COMPETITION X COMPETITION X DRIVE BMW COMPETITION X DRIVE تقنية الفيديو BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

مواصفات وأسعار سوزوكي بالينو 2023 بالسوق المصري | صور

بقوة 435 حصانا.. إم جي تقدم نسختها الجديدة «MG4 XPower».. اعرف سعرها

فولكس فاجن تكشف النقاب عن "T-CROSS" موديل 2024 .. صور

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو في السوق المصري .. اعرف بكام؟

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

ترشيحاتنا

اتهام خطير من روسيا للولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب

القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة غدا| الشروط والتفاصيل

دعاء قيام الليل مكتوب ومستجاب.. أدرك بـ10 كلمات أبواب الرزق والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ