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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

BMW M4 موديل 2023
BMW M4 موديل 2023

استطاعت شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، أن تقدم الكثير من السيارات القوية داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة الشهيرة M4 موديل 2023 والتي تنتمي إلى طرازات السيدان، حيث تحظى تلك النسخة على شعبية كبيرة بين محبي اصدارات الصانع الالماني، نسبة إلى قدراتها الفنية المميزة وتصميمها الخارجي.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW M4 موديل 2023 في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية 

BMW M4 موديل 2023

تأتي السيارة BMW M4 موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 510 حصانا، وتعتمد على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تعمل عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

BMW M4 موديل 2023

حصلت السيارة BMW M4 موديل 2023 على تصميم خارجي انيق، مع مفهوم ثنائي الأبواب باطلالة الكوبيه، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وحزمة من حساسات الحركة سواء بالناحية الخلفية أو الأمامية.

BMW M4 موديل 2023

وتأتي السيارة BMW M4 موديل 2023 بالكثير من تقنيات الحماية والمكابح عالية الاداء، حيث تضم فرامل ABS و EBD، وخاصية التوزان الالكتروني ESP، والتوزيع الالكتروني، مع مساعدة السيارة على المرتفعات والمنحدرات، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء وتحديد المسارات، إلى جانب باقة من وسائل التحكم والرفاهية.

BMW M4 موديل 2023

تعرف على سعر السيارة BMW M4 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة BMW M4 موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 6 مليون و 660 جنيه.

تقنية الفيديو السعر الرسمي BMW M4 موديل 2023 السوق المصري BMW

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