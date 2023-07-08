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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر ينافس الصيني .. اركب BMW X2 موديل 2023 الرياضية |صور

BMW X2 موديل 2023
BMW X2 موديل 2023

تقدم شركة BMW الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة X2 ذات الطابع الرياضي، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع سعر ينافس الكثير من السيارات الصينية بعد ارتفاع اسعارها الرسمية وقيمة الاوفر برايس.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023 وابرز مواصفاتها في السوق المصري.

BMW X2 موديل 2023

تمتلك السيارة BMW X2 موديل 2023 تصميم خارجي رياضي، مع مصابيح حادة المظهر وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، ومجموعة من مستشعرات الركن والحركة، وكاميرا للتحكم.

BMW X2 موديل 2023

وتتمتع السيارة BMW X2 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تعمل باللمس مع امكانية دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية مع مجموعة المكابح وادوات المساعدة.

BMW X2 موديل 2023

وتصل السيارة BMW X2 موديل 2023 من النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 205 كم/ساعة، حيث تتمتع السيارة بمحرك 3 سلندر، بقوة 140 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، و 220 نيوتن/متر، وناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات.

BMW X2 موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر عبر الفئة M SPORT X وبسعر رسمي يبلغ مليون و 725 ألف جنيه.

BMW BMW X2 BMW X2 موديل 2023 السوق المصري

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