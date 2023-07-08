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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أغلى سيارات BMW في مصر .. صور

صدى البلد

تعتبر السيارة BMW 8 Series موديل 2023 المعروفة في مصر باسم الفئة الثامنة أغلى إصدارات العملاق البافاري بالسوق المصري.

 BMW 8 Series

مواصفات السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تتمتع السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بمنظومة دفع رباعي، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو ينتج طاقة اجمالية تصل الى 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر.

 

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

 BMW 8 Series

تأتي السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بتصميم ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، إلى جانب شبكة امامية تنقسم إلى قطاعين مع فتحات هوائية طولية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع جنوط رياضية ذات مظهر هندسي مميز باللون الفضي.

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 200 بوصة، وعرض 75 بوصة، إرتفاع الكلي: 54 بوصة، وقاعدة العجلات: 119 بوصة.

 BMW 8 Series

أسعار السيارة BMW 8 Series موديل 2023

السيارةBMW 8 Series  موديل 2023 الفئة الأولى GC LCI بقيمة قدرها 8,400,000 جنيه  

السيارةBMW 8 Series  موديل 2023 الفئة الثانية CONVERTIBLE LCI بقيمة قدرها 8,650,000 جنيه   

السيارةBMW 8 Series  موديل 2023 الفئة الثالثة M8بقيمة قدرها 11,520,000 جنيه     

BMW 8 Series BMW Series الفئة الثامنة

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