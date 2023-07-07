تبدأ من 740 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة التي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

الفئة الأولى اكتيف مانيوال تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية اكتيف أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كومفورت أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 820 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سمارت تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سمارت فتحة سقف تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 870 ألف جنيه.

الفئة السادسة GR تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة السابعة اليجانس تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 934 ألف جنيه.

رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ،وتتسارع من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3بقيمة قدرها 950,000 جنيه

أوبل كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومترk وتصل السرعة القصوى لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,019,990 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

ميتسوبيشى إكليبس كروس

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

تتوفر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه .

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه.

الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,190,000 جنيه.