أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 190 ألف جنيه.. صور

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 190 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2010

شيفروليه أفيو موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 160 ألف جنيه، وتمتاز بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

يبلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من 150 ألف جنيه.

سكودا فابيا موديل 2001

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400 سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2010

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وقطعت السيارة مسافة 170 ألف كيلومتر تقريباً حسب قرائات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الانترنت.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل 120 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في السيارة رينو سانديرو موديل 2014 7.9 لتر وقود لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 180 كيلومتر في الساعة، بلغت قرائة العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.