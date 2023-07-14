عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر X1 BMW موديل 2023 بسعر يقارب الصيني والكوري .. صور

BMW X1 موديل 2023
BMW X1 موديل 2023

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية BMW، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد النسخة X1 هي أرخص سيارة SUV تقدمها BMW في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري، إلى جانب أبرز مواصفاتها الفنية.

BMW X1 موديل 2023

طرحت السيارة X1 BMW موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو، ثلاثي الإسطوانات، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات.

BMW X1 موديل 2023

ويمكن للسيارة X1 BMW موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلو متر في الساعة، مع قدرات تسارع تقدر بـ 9.2 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X1 موديل 2023

وتحتوي السيارة X1 BMW موديل 2023 على مقصورة داخلية رحبة، تضم الكثير من اللمسات العصرية ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وباقة من تقنيات الحماية أبرزها منظومة الوسائد الهوائية والستارية، ومكابح عالية الأداء، مع أنظمة لمساعدة قائد المركبة، ومثبت سرعة.

BMW X1 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة X1 BMW موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك X1 BMW موديل 2023 بسعر 2 مليون جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك X1 BMW موديل 2023 بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه.

BMW X1 موديل 2023
BMW BMW X1 سيارة BMW X1 الأسعار الرسمية BMW X1 موديل 2023 السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

أرخص سيارات تويوتا 2023 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الجديد

الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي ميراج 2023 بالسوق المصري

بمظهر عصري.. أصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO" |صور

أحدث أسعار السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2023 .. صور

50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

بعد طرح موديل 2024 .. اسعار كيا اكسيد في مصر |صور

سعر جديد لـ BYD F3 موديل 2024 .. ارخص سيارة زيرو في مصر

بالأسعار .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

ترشيحاتنا

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

هتسيب لك حصتها في الفرخة.. ياسمين عز تنصح الرجال بالزواج من مدرسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ