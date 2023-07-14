اشتر X1 BMW موديل 2023 بسعر يقارب الصيني والكوري .. صور

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية BMW، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد النسخة X1 هي أرخص سيارة SUV تقدمها BMW في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري، إلى جانب أبرز مواصفاتها الفنية.

BMW X1 موديل 2023

طرحت السيارة X1 BMW موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو، ثلاثي الإسطوانات، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات.

BMW X1 موديل 2023

ويمكن للسيارة X1 BMW موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلو متر في الساعة، مع قدرات تسارع تقدر بـ 9.2 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X1 موديل 2023

وتحتوي السيارة X1 BMW موديل 2023 على مقصورة داخلية رحبة، تضم الكثير من اللمسات العصرية ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وباقة من تقنيات الحماية أبرزها منظومة الوسائد الهوائية والستارية، ومكابح عالية الأداء، مع أنظمة لمساعدة قائد المركبة، ومثبت سرعة.

BMW X1 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة X1 BMW موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك X1 BMW موديل 2023 بسعر 2 مليون جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك X1 BMW موديل 2023 بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه.