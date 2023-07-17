سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة BMW باقة من الطرازات القوية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية، والتجهيزات الداخلية، ولعل من ابرز اصدارات الصانع الالماني هي النسخة 320 والتي تقدم عبر عدة فئات.

وفي هذا السياق نتحدث عن الفئة ADVANTAGE موديل 2023، والتي تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية بلغت 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW 320

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.1 ثانية.

BMW 320

ابعاد السيارة BMW 320 فئة ADVANTAGE موديل 2023

قاعدة العجلات 2810 مم.

الطول الكلي 4624 مم.

العرض الكلي 1811 مم.

الارتفاع الكلي 1416 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 127 مم.

حجم سعة التخزين الخلفية 480 لتر.

سعة خزان الوقود 60 لتر.

BMW 320

سعر السيارة BMW 320 فئة ADVANTAGE موديل 2023

تعتبر السيارة BMW 320 ADVANTAGE موديل 2023 هي ارخص فئات هذه العائلة، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و 150 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة COMPETITION X DRIVE وهي الاعلى تجهيزًا إلى 7 مليون و 800 ألف جنيه.