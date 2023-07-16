سعر بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر |صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW الكثير من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة 218 i والتي تتضمن الفئة M235I XDRIVE موديل 2023، والتي تعد هي النسخة كاملة التجهيزات ذات المحرك الاقوى سعة 2000 سي سي.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، اسعار وابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

يمكن للسيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

وتستمد بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة قدرها 306 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزمك الاقصى للدوران.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

وتستخدم السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 9.5 لترات لكل 100 كيلومتر.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

تعرف على سعر السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 3 مليون و 50 ألف جنيه.