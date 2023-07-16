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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر |صور

بي ام دبليو 218 i M235I
بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW الكثير من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة 218 i والتي تتضمن الفئة M235I XDRIVE موديل 2023، والتي تعد هي النسخة كاملة التجهيزات ذات المحرك الاقوى سعة 2000 سي سي.

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 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، اسعار وابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 

ابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 

 

يمكن للسيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 

وتستمد بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة قدرها 306 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزمك الاقصى للدوران.

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 

وتستخدم السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 9.5 لترات لكل 100 كيلومتر. 

بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 

تعرف على سعر السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 3 مليون و 50 ألف جنيه.

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