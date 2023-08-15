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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ99 ألف جنيه.. اوبل كورسا هاتشباك بمواصفات مميزة

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 1997

انطلق الجيل الأول من كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007، وقدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والمتوسطة في السوق المصري خلال حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ومن أبرزها إصدار كورسا الشهير.

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وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

اوبل كورسا موديل 1997

اوبل كورسا موديل 1997 "مستعملة"

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1997 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.

اوبل كورسا موديل 1997

تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 1997 بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و أرتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.

 

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1997 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.

اوبل كورسا موديل 1997

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 1997 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 99 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

مانيوال أوبل كورسا اوبل كورسا موديل 1997 اوبل كورسا

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