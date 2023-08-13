صديق للبيئة.. شركة هندية تطرح توك توك كهربائي بمدى 95 كيلومترا

تستخدم المركبات ذات العجلات الثلاث "التوك توك" في بلدان مثل الهند، كمركبات تنقل حضري من قبل المواطنين العاديين وخدمات النقل والتوصيل على حد سواء، وتعتبر طريقة عملية وبأسعار معقولة، حيث تتميز بالبساطة الميكانيكية، مع إمكانات السحب لسيارة صغيرة.

أعلنت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الهند ، ماهيندرا ، من خلال فرعها ماهيندرا لاست مايل موبيليتي ، توك توك e-Alfa Super الجديد ، وهي عبارة عن مركبة كهربائية توصف بأنها سيارة صغيرة.

شركة هندية تكشف عن توك توك كهربائي بمدى 95 كيلومترًا للشحنة الواحدة

وفقًا لماهيندرا ، تفتخر e-Alfa Super الجديدة "بمداها الأعلى وأفضل ميزات الأمان والراحة في فئتها." يُقال أيضًا أنه تم بناؤه بشكل أقوى وأكثر متانة من e-Alfaالقياسي ، والذي ورد أن ماهيندرا باعت منه أكثر من 50000 نسخة.

تقول الشركة إن e-Alfa Super الذي تمت ترقيته قادر على تحمل "الاستخدام اليومي القاسي" ، مما يتيح للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من مشترياتهم ، سواء كان ذلك لنقل البضائع أو احتياجات نقل الأشخاص.

من ناحية الأداء في المعادلة ، تعتمد Mahindra e-Alfa Super على تقنية مجردة تهدف إلى توفير الموثوقية والبساطة. تحصل على حزمة بطارية حمضية أساسية بقوة 140 أمبير ساعة ، ومحرك كهربائي بقوة 1.64 كيلووات (حوالي 2.2 حصان) و 22 نيوتن متر (15.4 رطل قدم) من عزم الدوران.

وفقًا لما قالته ماهيندرا ، يمكن للعربة الصغيرة السفر لمسافة تصل إلى 95 كيلومترًا (59 ميلًا) بشحنة واحدة.

شركة هندية تكشف عن توك توك كهربائي بمدى 95 كيلومترًا للشحنة الواحدة

لتعزيز الشحن ، تأتي السيارة ذات الثلاث عجلات مزودة بشاحن بقوة 18 أمبير مدعوم بضمان لمدة 12 شهرًا، لم ماهيندرا أوقات الشحن المقدرة ، لكنها تذكر أن لديها أكثر من 10000 محطة شحن في جميع أنحاء الهند ، وذلك بفضل مساعدة العديد من شركاء الشحن.

تغطي ماهيندرا e-Alfa Super بضمان لمدة عام ، بالإضافة إلى ضمان لمدة 18 شهرًا على البطارية. يمكن الوصول إلى الخدمة والإصلاح بسهولة أيضًا ، حيث تمتلك العلامة التجارية أكثر من 1150 مركز خدمة في جميع أنحاء الهند.

في البيان الصحفي الرسمي للشركة ، صرحت سوزان ميشرا ، المديرة التنفيذية لشركة ماهيندرا، "في عالم يتزايد فيه الطلب على التنقل النظيف ، توفر عربة e-Alfa Superالخاصة بنا نطاقًا متميزًا، وهذا يسمح لشركائنا السائقين بزيادة ريادة الأعمال لديهم الدخل وتقليل الأثر البيئي ، مع دعمها بثقة وموثوقية علامة ماهيندرا التجارية ".