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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع في العالم.. 5 سيارات خارقة بمواصفات مذهلة

صدى البلد

يشهد عالم السيارات الخارقة، متغيرات جديدة بشكل مستمر، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية على إنتاج أسرع وأحدث السيارات في العالم.

ويستعرض “صدى البلد”، 5 من أسرع السيارات في العالم خلال عام 2023.

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لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

تأتي سيارة لامبورجيني سيان بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلو متر/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 من 3.5 مليون دولار.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

اعتمادا على فريقها الفائز ببطولة الفورمولا 1 ، اقتبست مرسيدس سيارتها الخارقة الجديدة من سيارات الفورمولا 1 وتحويلها لسيارة مخصصة للسير على الطرق العامة، تتميزAMG One بشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ، وثلاثة محركات كهربائية تنتج معا 1063 حصانا، مع سرعة قصوى متوقعة تبلغ 217 ميلاً في الساعة والقدرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 2.6 ثانية.

يبلغ سعر مرسيدس AMG Project one نحو 2.7 مليون دولار.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

 

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 273 ميلا في الساعة (420 كيلومتر في الساعة).

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

أسبارك اويل

أسبارك اويل

تقول أسبارك إن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا والتي تمتلك أيضًا عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهو أسرع من طراز تسلا Model S Plaidو ريماك ريفيرا، سيتم إنتاج 50 نسخة فقط منها.

ويبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني.

هينسي فينوم F5 روديستر

هينسي فينوم F5 روديستر

تعتمد سيارة هينسي فينوم  F5روديستر الجديدة على محرك V8، تشير إليه الشركة باسم Fury، ويعني الغضب، ويأتي بسعة 6600 سي سي، مع شاحنين تيربو خارقين، يولدان قوة تصل إلى 1817 حصانا عند 8000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 1617 نيوتن/متر عند 5000 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة هينسي فينوم  F5 روديستر نحو 3 ملايين دولار، وسيتم تصنيع 30 سيارة فقط منها تم بيعها جميعاً.

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