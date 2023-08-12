لو بتسمع صوت في عربيتك عند الضغط على دواسة البنزين.. اعرف السبب

يسمع بعض السائقين أحيانًا أصواتًا مزعجة من السيارة عند الضغط على دواسة الوقود لتتحرك السيارة، وتتعدد أسباب تلك الأصوات مما يدل على وجود مشكلة في السيارة تحتاج للإصلاح.

أسباب سماع صوت عند الضغط على دواسة البنزين

أسباب سماع صوت عند الضغط على دواسة البنزين

وجود مشكلة في كاتم الصوت المتواجد أسفل السيارة.. فإذا كان غير مثبت بالشكل المطلوب سيؤدي إلى ظهور أصوات مزعجة عند التحرك بالسيارة.

وجود ثقب أو تسرب في نظام عادم السيارة، وهو يؤدي إلى صدور صوت مزعج جدًا بعد الضغط على الدواسة حتى وإن كان هذا التسرب صغيرًا يظهر عند الضغط على دواسة الوقود.

يؤدي اتساخ كرات السيور أو تصدأ إلى ظهور صوت مزعج منها عند الضغط على دواسة الوقود , وهنا يجب الإسراع بتغييرها نظرا لما قد تتكبده من خسائر في حالة اذا تطايرت السيور منها بسبب تلف هذه البكرات.

عند سماع صوت مزعج يشبه الصفير عند الضغط على دواسة البنزين فمن المحتمل أنه قادم من السيور فعندما تصبح السيور قديمة تصدر هذا الصوت ويجب تغييرها قبل تلفها.