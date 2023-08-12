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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ سيتروين C5 اير كروس 2023

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية سيتروين عن زيادة جديدة لأسعار سيارة C5 اير كروس موديل 2023 في مصر، وبلغت قيمة الزيادة 20 ألف جنيه.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، وبلغت سعة خزان الوقود53  لتر سعة خزان الوقود

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

قياسات وأبعاد سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 بطول 4500 مم، وعرض 1860 مم، بينما بلغ الارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2730 مم، بينما بلغت سعة التخزين الخلفية 516 لتر، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,340,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,465,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,515,000 جنيه

سيتروين C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,615,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس 2023 سيتروين C5 سيتروين كروس اير كروس

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