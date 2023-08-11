5 سيارات سيدان جديدة في السعودية بأسعار تبدأ من 77 ألف ريال

يضم السوق السعودي باقة من سيارات السيدان الجديدة، والتي تأتي مزودة بالعديد من المواصفات القوية والتحديثات عن الأجيال السابقة.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في السوق العماني بثلاثة خيارات من المحركات

المحرك الأول: ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، و بنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر.

المحرك الثاني: يتمكن من ضخ قوة اجمالية تبلغ 168 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، يعمل بالبنزين، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

المحرك الثالث: تتوفر السيارة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1800 سي سي، يعمل بالبنزين، نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 77,970 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 81,650 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 82,225 ريال

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 85,675 ريال

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 87,400 ريال

الفئة السادسة بقيمة قدرها 92,920 ريال

الفئة السابعة بقيمة قدرها 93,610 ريال

الفئة الثامنة بقيمة قدرها 105,455 ريال

كيا أوبتيما موديل 2023

كيا أوبتيما موديل 2023

تعتمد السيارة كيا أوبتيما موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 194 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 246 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 100,623 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 103,038 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 110,398 ريال

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 120,288 ريال

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 129,948 ريال

الفئة السادسة بقيمة قدرها 157,893 ريال

نيسان التيما موديل 2023

نيسان التيما موديل 2023

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الى 220 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان التيما موديل 2023

الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال

الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال

الفئة الثالثة SVبقيمة قدرها 113,999 ريال

هيونداي سوناتا

هيونداي سوناتا موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 191 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 113,085 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 116,650 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 127,575 ريال

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 144,825 ريال

فورد تيريوس موديل 2023

فورد تيريوس موديل 2023

حصلت السيارة فورد تيريوس موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 232 حصانا، سداسي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 388 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة فورد تيريوس موديل 2023

الفئة الأولى S بقيمة قدرها 129,260 ريال

الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 137,540 ريال

الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 155,135 ريال