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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

صدى البلد

تتعدد الرحلات والفسح في شهر الصيف مثل الذهاب للشواطئ، ومع ارتفاع درجات الحرارة تظهر بعض المشكلات في السيارات التي يجب الحذر والتأكد منها قبل السفر.

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

فحص فرامل السيارة، والتأكد من عملها بكفاءة

إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب

فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته .

فحص إطارات سيارتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات السيارة دائماً في الضغط المحدد لها .

فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل .

فحص البطارية والتأكد من عملها بسقل سليم

فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به

فحص فتحات تهوية السيارة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها

التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية

التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير

الرديتاتير البطارية زيت الفرامل السيارات الصيف درجات الحرارة

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