عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

كيا تكشف عن أسعار
كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

ظهر الجيل الأحدث من كيا سبورتاج لأول مرة في طراز عام 2022، والآن تعلن العلامة التجارية عن تغييرات في الأسعار والميزات لطراز 2024.

 

تتخلص كيا من طراز SX AWD كان في السابق نموذجًا متوسط المدى في التشكيلة، وتحتوي مقاعد الصف الثاني الآن على وسائد هوائية ، وهناك مصابيح أمامية LED من النوع الإسقاطي بشكل قياسي.

 

يوضح الجدول التالي سعر سبورتاج 2024 ويقارن الأرقام بطراز 2023.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

تستمر القوة في القدوم من ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وثماني سرعات، ينتج المحرك 187 حصانًا و 178 رطلاً من عزم الدوران.

 

حتى الآن ، لا تقدم كيا أسعارًا أو تفاصيل حول التغييرات على الفئات الهجينة أو المكونات الإضافية.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

في يوليو ، أعلنت كيا عن إصدار 2024 Sportage 30th لسوق كوريا الجنوبية للاحتفال بالظهور الأصلي الأول للطراز في عام 1993، وهي تتميز بزخرفة خارجية داكنة ونوافذ زجاجية مزدوجة لتحسين عزل الصوت. 

 

تحتوي المقصورة على مزيج من التنجيد باللون الأخضر الداكن والأسود، هناك شعارات الذكرى الثلاثين على مساند الرأس الأمامية.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

يعتبر سبورتاج هو الطراز الأكثر مبيعًا في كيا، وفي عام 2022 باعت العلامة التجارية 125245 منها، في حين احتلت Forte المرتبة الثانية بحجم 108424 سيارة.

 

اعتبارًا من يوليو 2023 ، قدمت كيا 83742 نموذجًا من سبورتاج، لا يزال المنتج الأقوى مبيعًا للعلامة التجارية.

 

 

سبورتاج أوتوماتيك sportage كيا SX AWD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

بأسعار زمان.. أرخص سيارة فيات بـ 85 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بداية من 110 ألف جنيه

سعر كيا سبورتاج 2023 في الإمارات

أهم الفحوصات الشهرية للحفاظ على سيارتك الجديدة

ترشيحاتنا

وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور

نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ