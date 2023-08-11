ظهر الجيل الأحدث من كيا سبورتاج لأول مرة في طراز عام 2022، والآن تعلن العلامة التجارية عن تغييرات في الأسعار والميزات لطراز 2024.

تتخلص كيا من طراز SX AWD كان في السابق نموذجًا متوسط المدى في التشكيلة، وتحتوي مقاعد الصف الثاني الآن على وسائد هوائية ، وهناك مصابيح أمامية LED من النوع الإسقاطي بشكل قياسي.

يوضح الجدول التالي سعر سبورتاج 2024 ويقارن الأرقام بطراز 2023.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

تستمر القوة في القدوم من ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وثماني سرعات، ينتج المحرك 187 حصانًا و 178 رطلاً من عزم الدوران.

حتى الآن ، لا تقدم كيا أسعارًا أو تفاصيل حول التغييرات على الفئات الهجينة أو المكونات الإضافية.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

في يوليو ، أعلنت كيا عن إصدار 2024 Sportage 30th لسوق كوريا الجنوبية للاحتفال بالظهور الأصلي الأول للطراز في عام 1993، وهي تتميز بزخرفة خارجية داكنة ونوافذ زجاجية مزدوجة لتحسين عزل الصوت.

تحتوي المقصورة على مزيج من التنجيد باللون الأخضر الداكن والأسود، هناك شعارات الذكرى الثلاثين على مساند الرأس الأمامية.

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

يعتبر سبورتاج هو الطراز الأكثر مبيعًا في كيا، وفي عام 2022 باعت العلامة التجارية 125245 منها، في حين احتلت Forte المرتبة الثانية بحجم 108424 سيارة.

اعتبارًا من يوليو 2023 ، قدمت كيا 83742 نموذجًا من سبورتاج، لا يزال المنتج الأقوى مبيعًا للعلامة التجارية.