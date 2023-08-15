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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتكسب بالآلاف .. شغل فلوسك فى سيارات الأجرة | اعرف الطريقة

سيارات الأجرة
سيارات الأجرة

تعد سيارات الأجرة من المشروعات الهامة التي يمكن من خلالها الحصول علي دخل وربح مميز ، وعليه توفر الدولة كافة التسهيلات التي تمكن من بدء مشروع جديد.


مشروع سيارات الأجرة 


ويعد سيارات الأجرة مشروع مربح وسريع كما أنها توفر مواصلات للأشخاص الذين يحتاجون إليها بأسعار مناسبة وأيضا في الوقت التي يحتاجون إليها.

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ويمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، للراغبين فى بدء مشروع سيارات الأجرة تسهيلات كبيرة ومنح تضمن له الحصول علي دخل ثابت.


ويوفر جهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروع سيارات الأجرة، التمويل اللازم من أجل بدء المشروع مع ضرورة توافر بعد الشروط والمستندات الهامة.

المستندات المطلوبة لمشروع سيارات الأجرة


وتشمل المستندات المطلوبة من أجل الحصول علي تمويل من أجل سيارات الأجرة وتتضمن :- 
- بطاقة الرقم القومي «لكل من العميل والضامن».

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- رخصة قيادة مهنية - حسب نوع المركبة.

-إثبات محل إقامة «لكل من العميل والضامن».

- تقديم آخر إيصال كهرباء / تليفون «لكل من العميل والضامن».

- شهادة التأمينات الاجتماعية «سائق / صاحب سيارة».

- يلزم علي الموقع تقديم موقف ضريبي حديث للعميل.

- شهادتا عدم إفلاس وبروتستو حتى تاريخه.

- البطاقة الضريبية للعميل «في حالة النشاط القائم».

- كما يلزم أيضا عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

- وتشمل أيضا المستندات في حالة مكتب رحلات: مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه مصري.

تمويل الميكروبات والسوزوكي

- وفي حالة تمويل الميكروباص والسوزوكي، يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.

- يبلغ الحد الأدنى للمساهمة الذاتية 25%، وفي حالة تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية يمكن أن تخفض هذه النسبة إلى 15% كحد أدنى مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصي مع قيام العميل بتوفير لوحات معدنية للسيارة الجديدة من موارده الذاتية.

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حجم التمويل خلال 2022


ويوفر جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمويل المشروعات حيث وصل حجم التمويل فى عام 2022 إلى  6.8 مليار جنيه.

و ساهم الجهاز في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل.

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