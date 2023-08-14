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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث بلغت 30 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة من هذه النسخة، التي تعد ارخص سيارة تحمل شعار ميتسوبيشي في مصر.

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تبدأ من 520 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

تعرف على مواصفات وسعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

ميتسوبيشي اتراج

ودعمت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بعجلات 15 بوصة 185/55 R15 82V، ومصابيح امامية حادة الشكل بتقنية LED، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب مع سعة تخزين خلفية، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق.

ميتسوبيشي اتراج

وتتمتع ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصان، اضافة إلى وجود عدة تجهيزات منها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

ميتسوبيشي اتراج

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بأبعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض، و 1515 مم للارتفاع الكلي، مع حزمة من الالوان المختارة الخاصة بالطلاء الخارجي شملت الازرق ، والرمادي تيتانيوم، وفضي فاتح معدني، واسود ميكا، والابيض الناصع، والاحمر والبنفسجي.

ميتسوبيشي اتراج

سعر جديد لارخص سيارات ميتسوبيشي 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 550 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه بعد زيادة رسمية بلغت 30 الف جنيه.

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