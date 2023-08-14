سيارات هاتشباك مميزة للبيع بـ 75 ألف جنيه.. صور

يبحث قطاع كبير من المصريين الآن عن سيارات تناسب احتياجاتهم بـ سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وبناء علي ذلك يتوافر بسوق السيارات المصري كافة طرازات السيارات المستعملة التي تتميز بتوافر قطع غيارها وبسهولة صيانتها .

يعرض موقع صدى البلد أسعار 5 سيارات هاتشباك مستعملة مميزة للبيع بسعر أقل من 75 ألف جنيه :

1- سكودا فليشيا

تستمد سيارة سكودا فليشيا موديل 1991 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فليشيا

سعر سيارة سكودا فليشيا موديل 1991 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري يصل الي 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سيتروين اى أكس

تعرض سيارة سيتروين اى أكس موديل 1997 للبيع باللون الأخضر ، وتصل قوتها الي العجلات عبر عبلة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيارة سيتروين اى أكس موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

يبلغ سعر سيارة سيتروين اى أكس موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 58 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سيات إبيزا

تنتمي سيارة سيات إبيزا موديل 1994 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف /كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيات إبيزا

تباع سيارة سيات إبيزا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء السيارة .

4- كيا برايد

تستخدم سيارة كيا برايد موديل 1998 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 120 كم/ساعة، ويوجد بها دهانات خارجية .

كيا برايد موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة كيا برايد موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة وأداء السيارة .

5- هوندا سيفيك

تأتي سيارة هوندا سيفيك موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 2999 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك

تأتي سيارة هوندا سيفيك موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف سعر السيارة حسب شكلها الخارجي ، وقوة محركها .