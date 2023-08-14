سيارات هاتشباك مميزة للبيع بـ 75 ألف جنيه.. صور

يبحث قطاع كبير من المصريين الآن عن سيارات تناسب احتياجاتهم بـ سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وبناء علي ذلك يتوافر بسوق السيارات المصري كافة طرازات السيارات المستعملة التي تتميز بتوافر قطع غيارها وبسهولة صيانتها .
يعرض موقع صدى البلد أسعار 5 سيارات هاتشباك مستعملة مميزة للبيع بسعر أقل من 75 ألف جنيه :
1- سكودا فليشيا
تستمد سيارة سكودا فليشيا موديل 1991 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة سكودا فليشيا موديل 1991 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري يصل الي 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
2- سيتروين اى أكس
تعرض سيارة سيتروين اى أكس موديل 1997 للبيع باللون الأخضر ، وتصل قوتها الي العجلات عبر عبلة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عام .
يبلغ سعر سيارة سيتروين اى أكس موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 58 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
3- سيات إبيزا
تنتمي سيارة سيات إبيزا موديل 1994 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف /كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .
تباع سيارة سيات إبيزا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء السيارة .
4- كيا برايد
تستخدم سيارة كيا برايد موديل 1998 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 120 كم/ساعة، ويوجد بها دهانات خارجية .
تتوافر سيارة كيا برايد موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة وأداء السيارة .
5- هوندا سيفيك
تأتي سيارة هوندا سيفيك موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 2999 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة هوندا سيفيك موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف سعر السيارة حسب شكلها الخارجي ، وقوة محركها .