مواصفات كيا K3 الجديدة التي تثير الجدل | صور

أعلنت شركة كيا عن سياراتها الجديدة كيا K3 ، وتنتمي سيارة كيا الجديدة إلي فئة السيارات السيدان ، واطلق علي K3 في العديد من أسواق سيارات العالم اسم " سيراتو أو فورتي "، وهي بديل لسيارة ريو في العديد من أسواق السيارات الجديدة ولذلك أصبحت مثيرة للجدل .

سيارة كيا K3 السيدان الجديدة

- محرك كيا K3 الجديدة

كيا K3 السيدان الجديدة

تستمد سيارة كيا K3 السيدان الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، او محرك سعة 2000 سي سي، ينتج المحرك الأصغر قوة تصل الي 122 حصان، والمحرك الأكبر ينتج قوة 150 حصان، وتستخدم كيا الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك أو مانيوال مكون من 6 سرعات.

- مواصفات كيا K3

سيارة كيا K3 التي تم الإعلان عنها تبدو بالنسبة لنا مألوفة ، وذلك لأنها تشبه سيارة K5 الأكبر في الحجم ، وتظهر سيارة K3 بالعديد من المواصفات الجديدة منها، مصابيح أمامية محاطة بشبكة أنف النمر المألوفة ، وشريط ضوء خلفي بالعرض.

سيارة كيا K3 السيدان الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة كيا K3 تحتوي أيضا علي شاشة خاصة باللوحة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة تمتد من جانب السائق إلى الكونسول الوسطي ، وبها Apple CarPlay، و Android Auto .

وجدير بالذكر أن سيارة كيا K3 الجديدة ظهرة لأول مرة في المكسيك ، و لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لا نعرفها عن السيارة السيدان الصغيرة K3 الجديدة .