عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات كيا K3 الجديدة التي تثير الجدل | صور

سيارة كيا K3 الجديدة
سيارة كيا K3 الجديدة

أعلنت شركة كيا عن سياراتها الجديدة كيا K3 ، وتنتمي سيارة كيا الجديدة إلي فئة السيارات السيدان ، واطلق علي K3 في العديد من أسواق سيارات العالم اسم " سيراتو أو فورتي "، وهي بديل لسيارة ريو في العديد من أسواق السيارات الجديدة ولذلك أصبحت مثيرة للجدل .

سيارة كيا K3 السيدان الجديدة

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

أسعار كيا سورينتو موديل 2023 في مصر .. صور

- محرك كيا K3 الجديدة

كيا K3 السيدان الجديدة

تستمد سيارة كيا K3 السيدان الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر  سعة 1600 سي سي ، او محرك سعة 2000 سي سي، ينتج المحرك الأصغر قوة تصل الي 122 حصان، والمحرك الأكبر ينتج قوة 150 حصان، وتستخدم كيا الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك أو مانيوال مكون من 6 سرعات.

- مواصفات كيا K3

سيارة كيا K3 التي تم الإعلان عنها تبدو بالنسبة لنا مألوفة ، وذلك لأنها تشبه سيارة K5 الأكبر في الحجم ، وتظهر سيارة K3 بالعديد من المواصفات الجديدة منها، مصابيح أمامية محاطة بشبكة أنف النمر المألوفة ، وشريط ضوء خلفي بالعرض.

سيارة كيا K3 السيدان الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة كيا K3  تحتوي أيضا علي  شاشة خاصة باللوحة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة تمتد من جانب السائق إلى الكونسول الوسطي ، وبها Apple CarPlay، و Android Auto .

وجدير بالذكر أن سيارة كيا K3 الجديدة ظهرة لأول مرة في المكسيك ، و لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لا نعرفها عن السيارة السيدان الصغيرة K3  الجديدة .

مواصفات كيا K3 محرك كيا K3 الجديدة مميزات كيا K3 مواصفات كيا K3 بالاسواق سيارة كيا الجديدة السيارات السيدان كيا K3 السيدان الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

موضوعات متعلقة

سيارات فاخرة ومميزة تظهر في فيلم باربي| فيديو

سيارات جديدة في السوق المحلي بـ مليون جنيه| صور

عطل بالفرامل.. كيف يمكن إيقاف السيارة علي الطريق السريع

بعد تحقيق ثروة طائلة.. مجموعة سيارات الممثل براد بيت | شاهد

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات شيري داخل مبادرة الإحلال 2023 | تفاصيل

سيارة Chery Tansuo الـ SUV الجديدة بـ 620 ألف جنيه

أرخص سيارة كهربائية بـ 38 ألف جنيه | صور

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

ترشيحاتنا

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 

متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ