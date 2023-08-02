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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عربية الغلابة .. كيا مستعملة بسعر 70 ألف جنيه

كيا سيفيا موديل 1994
كيا سيفيا موديل 1994

يوفر دايماً سوق السيارات المستعملة الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” الجنوني، وبالتالى توفر ميزة التنقلات وتلبية احتياجات الحياة اليومية بسعر مقبول.

وبحسب منصة بيع السيارات الأبرز فى مصر، يمكنك الحصول على سيارة مستعملة من علامة كيا الكورية الشهير بسعر 70 ألف جنيه فقط، وهي كيا سيفيا موديل 1994.

كيا سيفيا موديل 1994

تأتى كيا سيفيا موديل 1994 بمحرك سعة 1600 سي سي، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، كما أنه اقتصادي في استهلاك الوقود.

كيا سيفيا موديل 1994

توفر كيا سيفيا موديل 1994 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أشخاص بأريحية تامة، مع عدادات مبسطة وعجلة قيادة سهلة، بلغت قراءة عدادات كيا سيفيا موديل 1994 أكثر من 200 ألف كيلومتر، وهى باللون الأزرق، وبدون أى دهانات داخلية أو خارجية.

كيا سيفيا موديل 1994

ينصح صدى البلد بالإستعانة بفني متخصص عند شراء سيارة مستعملة، لفحصها جيداً وعدم السقوط فى فخ سيارة معيبة.

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