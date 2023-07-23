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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مقارنة بين بيجو 3008 وهيونداي توسان الـ SUV.. بعد انتقاله لـ انتر ميامي.. أسطول سيارات ميسي الفارهة.. شاهد

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي عدد من طرازات السيارات، التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين وذلك لأنها تناسب دخولهم الشهرية، ويمكن صيانتها بسهولة بفضل توافر قطع غيارها، وتوافرت جميع الإصدارات بعد زيادة سعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات العائلية فئة الـ SUV ، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن تلك السيارات لما يتوافر بها من مساحات واسعة تكفي لحمل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة الي أن السيارات الـ SUV مزودة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائقها علي معرفة كافة تفاصيل الطريق من خلال عرضها إمامة علي شاشة السائق .

أكد  إيلون ماسك  رئيس شركة تسلا أنه سيقوم بخفض أسعار السيارات مرة أخرى، وذلك إذا احتاج الأمر لخفض أسعار السيارات الكهربائية " خلال الأوقات الصعبة التي تشهد حروب أسعار السيارات الجديدة، وأشار إلي أن شركات صناعة السيارات تضغط علي بعضها البعض من خلال هوامش أرباحهم.

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من السيارات الجديدة موديل 2023، ويتنافس مصنعي السيارات بالتواجد بجميع فئات سيارتهم داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بسبب أهمية الاستراتيجية، ومن الصانع الفرنسي، والصانع الكوري، والصيني .

تتوافر سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الآن، وتنتمي روميو ستيلفيو إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تألق اللاعب  ليونيل ميسي مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي بعد إحرازه أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بـ ركلة حرة، وفاز ميسي بفريقة علي الفريق الأخر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سيتم إطلاق سيارة سكودا سوبرب موديل 2024 بالغة تصميم جديدة، وتنتمي سوبرب الجديدة الي فئة السيارات السيدان الوواجن، وستستخدم سوبرب ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ويوجد بها أيضا محرك هجين .

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