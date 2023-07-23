سعر ألفا روميو ستيلفيو 2024 الـ SUV بالسوق المصري| صور

تتوافر سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الآن، وتنتمي روميو ستيلفيو إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024

- مواصفات روميو ستيلفيو

مقصورة سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024

زودت سيارة ألفا روميو ستيلفيو بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، أنظمة أمان، وأنظمة مساعدة للسائق، ووسائد هوائية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام التخفيف من الاصطدام الأمامي، ومراقبة تركيز السائق، ومقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ، ونظام صوتي مكون من 8 سماعات.

- محرك ألفا روميو ستيلفيو

سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024

تستمد سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024 قتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وقوة 280 حصان، وتستخدم ألفا روميو ستيلفيو الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- سعر ألفا روميو ستيلفيو

ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 225 ألف جنيه.