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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة| صور

ألفا روميو Quadrifoglio
ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة  نسخة Stelvio  الـ SUV

كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية عن أطلاق نسخة جديدة من سياراتها ألفا روميو Quadrifoglio ، وتم إنتاج نسختين من السيارة الإيطالية الجديدة وهم Giulia ، وStelvio ، ويتميز الإصدارين بتصميم عصري وجذاب .

 ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة 

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محرك ألفا روميو Quadrifoglio

 ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة  نسخة Giulia 

زودت سيارة ألفا روميو جوليا و ستيلفيو بـ مجموعة كبيرة من التجهيزات والتكنولوجيات الجديدة بالإضافة الي زيادة معدلات الأداء لتنتج قوة اكبر تنتج من محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، ينتج قوة 520 حصان، وبها قفل تفاضلي على المحور الخلفي.

مواصفات ألفا روميو Quadrifoglio

مقصورة  ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة  نسخة Giulia 

تحتوي سيارة ألفا روميو الجديدة Quadrifoglio  علي مجموعة عوادم رياضية فائقة من أكرابوفيك، ومصابيح من نوع ماتريكس، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 19 أو 21 بوصة، ومقود رياضي، وتجهيزات جلدية فاخرة ، وملصقات، وأسطح من ألياف الكربون على لوحة القيادة، ونفق وسطي، وكسوة للأبواب .

سعر ألفا روميو Quadrifoglio

 ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة  نسخة Stelvio  الـ SUV 

سيتم بيع سيارة ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة بسعر 92 ألف يورو لنسخة Giulia ، و101 ألف يورو لنسخة Stelvio من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

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