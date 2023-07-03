أسعار ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة| صور

كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية عن أطلاق نسخة جديدة من سياراتها ألفا روميو Quadrifoglio ، وتم إنتاج نسختين من السيارة الإيطالية الجديدة وهم Giulia ، وStelvio ، ويتميز الإصدارين بتصميم عصري وجذاب .

ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة

محرك ألفا روميو Quadrifoglio

ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة نسخة Giulia

زودت سيارة ألفا روميو جوليا و ستيلفيو بـ مجموعة كبيرة من التجهيزات والتكنولوجيات الجديدة بالإضافة الي زيادة معدلات الأداء لتنتج قوة اكبر تنتج من محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، ينتج قوة 520 حصان، وبها قفل تفاضلي على المحور الخلفي.

مواصفات ألفا روميو Quadrifoglio

مقصورة ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة نسخة Giulia

تحتوي سيارة ألفا روميو الجديدة Quadrifoglio علي مجموعة عوادم رياضية فائقة من أكرابوفيك، ومصابيح من نوع ماتريكس، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 19 أو 21 بوصة، ومقود رياضي، وتجهيزات جلدية فاخرة ، وملصقات، وأسطح من ألياف الكربون على لوحة القيادة، ونفق وسطي، وكسوة للأبواب .

سعر ألفا روميو Quadrifoglio

ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة نسخة Stelvio الـ SUV

سيتم بيع سيارة ألفا روميو Quadrifoglio الجديدة بسعر 92 ألف يورو لنسخة Giulia ، و101 ألف يورو لنسخة Stelvio من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .