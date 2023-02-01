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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. فيات بيترا بـ 70 ألف جنيه| صور

فيات بيترا موديل
فيات بيترا موديل 2003

مجموعة فيات هي شركة إيطالية لصناعة سيارات الركوب، وكلمة فيات تعني مصنع السيارات الإيطالي بتورينو.

وتضم مجموعة فيات شركات أخري مثل ألفا روميو وفيراري ومازيراتي، وحازت سيارة فيات بيترا موديل 2003 علي أعجاب المصريين بفض ما تتميز به من تصميم مبتكر وأداء رياضي، بالإضافة الي أنها اقتصادية ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان، وتجمع بين الطابع الرياضي والعملي.

فيات بيترا موديل 2003

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فيات بيترا موديل 2003

محرك سيارة فيات بيترا 2003

فيات بيترا موديل 2003

تستخدم سيارة فيات بيترا محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، قامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

مواصفات سيارة فيات بيترا 2003

زودت سيارة فيات بيترا بالعديد من التجهيزات منها، باور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، وكاسيت، وراديو، وشاشات عرض مثبتة خلف مساند رأس المقاعد الأمامية، وفرش مقاعد من القماش، ويمكن تعديل إمالة المقود بشكل يدوي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وتكيف، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة أيضا.

فيات بيترا موديل 2003

تمتلك سيارة سيارة فيات بيترا من الخارج شكل وتصميم فريد بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وشبكة صغيرة أمامية يتوسطعا شعار شركة فيات، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بلون السيارة تعمل بشكل يدوي، ومقابض أبواب من الكروم، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و4 جنوط للكاوتش.

فيات بيترا موديل 2003

سعر سيارة فيات بيترا موديل  2003

فيات بيترا موديل 2003

تتوافر سيارة فيات بيترا موديل 2003 للبيع في سوق السيارات المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

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