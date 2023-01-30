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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 50 ألف جنيه.. فيات أونو صغيرة وسهلة الركن| صور

فيات اونو
فيات اونو

يبحث العديد من الأشخاص، عن سيارة صغيرة الحجم تلبي احتياجات التنقل، بالإضافة لامتلاكها قدرات فنية مناسبة، إلى جانب تسعير جيد وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص، وتعتبر السيارة فيات أونو واحدة من الطرازات التي تتمتع بهذه الصفات.

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وتتصدر تلك النسخة سوق المستعمل المصري، كواحدة من أبرز سيارات شركة فيات الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك المفضلة لدى الكثير، حيث تتمتع بمساحة داخلية مناسبة، بالإضافة إلى سهولة صيانتها وإعادة البيع.

السيارة فيات اونو 

كما تتوافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة فيات اونو بأسعار مناسبة، وعلى صعيد القدرات الفنية الخاصة بها، فدعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الأمامي.

السيارة فيات اونو 

ويستطيع محرك السيارة فيات اونو ضخ قوة قدرها 45 حصانا، و 74 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى معدل جيد في استهلاك الوقود يقدر بـ 5.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

السيارة فيات اونو 

وتأتي السيارة فيات اونو بصالون مريح، مع عدد 4 أبواب، بالإضافة لمساحة تخزين خلفية، وهيكل خارجي ذو مصابيح حادة، واشارات جانبية، مع شبكة أمامية من مقطعين، وصادم أمامي وخلفي باللون الأسود.

 

سعر السيارة فيات اونو في السوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو من 50 حتى 85 ألف جنيه بحسب الفئات المقدمة وتاريخ الإصدار بين موديلات 1995 حتى 2006.

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