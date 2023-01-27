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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

السيارة فيات 128
السيارة فيات 128

تعد واحدة من ابرز السيارات داخل السوق المصري، منذ انطلاقه، بل تتصدر محركات البحث واسواق السيارات المستعملة، نسبة إلى سعرها المناسب، والاعتمادية في كثير من الاوقات، إلى جانب سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

وباختصار هي سيارة الشعب فيات 128، فهي من أكثر السيارات رواجًا في مصر، وفي غالبية الأمر تكون هي نقطة البداية لكل قائد سيارة، حيث تتمتع بابعاد خارجية مناسبة تعود إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى امتلاكها لمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1000 و 1100 سي سي.

السيارة فيات 128

وتضم السيارة فيات 128 ناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما حظى بمقدمة مدببة ذات مصابيح أمامية مربعة الشكل، بالاضافة إلى صادم أمامي معدني أو بلاستيكي مقوى، مع وجود مصابيح للضباب ولاشارات الانتقال.

السيارة فيات 128

وتحتوي السيارة فيات 128 على فتحات للتهوية الامامية، وشبكة باللون الاسود يزينها شعات FIAT الشهير، بينما تقدم السيارة بعدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى وجود سبولير خلفي في بعض الاصدارات.

السيارة فيات 128

ويمكن الحصول على السيارة فيات 128 وهي تضم بعض التعديلات بحسب مالك السيارة، مثل توافر انظمة الصوت والترفيه، ومستشعرات ركن، وجنوط معدلة، بالاضافة إلى بعض الترقيات للمقصورة الداخلية، ولمسات خارجية اخرى تزيد من قيمة الحالة.

السيارة فيات 128

متوسط سعر السيارة فيات 128 في السوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تقدم السيارة فيات 128 بسعر يبدأ من 12 الف جنيه وحتى 25 الف جنيه، ويرجع ذلك بحسب الحالة العامة للسيارة، بالاضافة إلى تاريخ الاصدار والموديل.

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