سوق المستعمل.. سيارات تبدأ من 85 ألف جنيه حتى 100 ألف |صور

يضم سوق المستعمل باقة من الموديلات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية تعود لاكبر مصنعي السيارات حول العالم، بالاضافة إلى التصميم الخارجي المتنوعة، والتجهيزات الداخلية أيضا، ولكن يبقى عامل السعر يشكل نقطة أساسية وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص.



وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف جنيه.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور

1 – بيجو 406 موديل 2000

تعتمد السيارة بيجو 406 موديل 2000 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بينما تظهر خارجيًا باطلالة السيدان المعهودة ذات المصبياح الحادة، مع مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة، إلى جانب المساحة الداخلية الرحبة ايضا، وتضم السيارة ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، مع مكيف هواء، وراديو كاسيت.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور

2 - شيفروليه سبارك موديل 2014

تنتمي السيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 إلى فئة الهاتشباك الشبابية، حيث تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 3.495 متر، وبعرض يبلغ 1.495 متر، و 1.5 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.345 متر، وتضم السيارة محرك بسعة 1000 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة 65 حصانا عند 5400 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 91 نيوتن متر عند 4200 لفة في الدقيقة.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور

3 – هيونداي فيرنا موديل 2012

تحتوي السيارة هيونداي فيرنا على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي رباعي السرعات، أو ناقل حركة اخر مانيوال من 5 نقلات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 في غضون 15.5 ثانية، مع مكيف هواء داخلي ونظام صوتي، وزجاج كهربائي ويدوي باختلاف الفئات المقدمة.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور

4 – كيا سيفيا 2001

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا سيفيا موديل 2001 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما زودت بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي واخرى بناقل حركة يدوي، وتظهر السيارة الكورية بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة المظهر.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور

5 – دايو نوبيرا

تتوفر السيارة دايو نوبيرا بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 106 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، بينما تستمد أوامر التساعر عبر نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

وتقدم هذه السيارات بقيمة تتراوح بين هذه الفئة السعرية وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الانتاج الخاص بموديل السيارة، بالاضافة إلى التجهيزات التي تتعلق بكل فئة.