عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سيارات تبدأ من 85 ألف جنيه حتى 100 ألف |صور

سوق المستعمل .. سيارات
سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف

يضم سوق المستعمل باقة من الموديلات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية تعود لاكبر مصنعي السيارات حول العالم، بالاضافة إلى التصميم الخارجي المتنوعة، والتجهيزات الداخلية أيضا، ولكن يبقى عامل السعر يشكل نقطة أساسية وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص.

txt

سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما| صور

txt

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري


وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف جنيه.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور 

1 – بيجو 406 موديل 2000 

 

تعتمد السيارة بيجو 406 موديل 2000 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بينما تظهر خارجيًا باطلالة السيدان المعهودة ذات المصبياح الحادة، مع مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة، إلى جانب المساحة الداخلية الرحبة ايضا، وتضم السيارة ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، مع مكيف هواء، وراديو كاسيت.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور 

2 - شيفروليه سبارك موديل 2014 

 

تنتمي السيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 إلى فئة الهاتشباك الشبابية، حيث تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 3.495 متر، وبعرض يبلغ 1.495 متر، و 1.5 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.345 متر، وتضم السيارة محرك بسعة 1000 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة 65 حصانا عند 5400 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 91 نيوتن متر عند 4200 لفة في الدقيقة.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور 

3 – هيونداي فيرنا موديل 2012 

 

تحتوي السيارة هيونداي فيرنا على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي رباعي السرعات، أو ناقل حركة اخر مانيوال من 5 نقلات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 في غضون 15.5 ثانية، مع مكيف هواء داخلي ونظام صوتي، وزجاج كهربائي ويدوي باختلاف الفئات المقدمة.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور 

4 – كيا سيفيا 2001

 

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا سيفيا موديل 2001 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما زودت بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي واخرى بناقل حركة يدوي، وتظهر السيارة الكورية بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة المظهر.

سوق المستعمل .. سيارات تبدأ من 85 حتى 100 الف |صور 

5 – دايو نوبيرا 

 

تتوفر السيارة دايو نوبيرا بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 106 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، بينما تستمد أوامر التساعر عبر نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

 

وتقدم هذه السيارات بقيمة تتراوح بين هذه الفئة السعرية وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الانتاج الخاص بموديل السيارة، بالاضافة إلى التجهيزات التي تتعلق بكل فئة.

سوق المستعمل 5 سيارات السيارات السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة ارخص اسعار السيارات المستعملة اسعار ارخص السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

ترشيحاتنا

طقم معلقة وشوكة| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله بعد حكم حبسه

مينا عطا: مش بفهم أغاني ويجز.. وبنتي بترقص على كيفي كده

موهبة غنائية جبارة.. شاهد محمد فايز نجم ذا فويس كيدز الموسم الأول

مع اقتراب موعد التطبيق ..7 معلومات عن التذكرة الموحدة لـ وسائل النقل وسعرها

بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش الروسي

لقاءات عكست تقديرا كبيرا للرئيس السيسي|6أهداف حققتها مصر من القمة الإفريقية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ