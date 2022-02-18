سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما| صور

اتخذت السيارة ميتسوبيشي لانسر صاحبة لقب "بوما"، مكانة قوية داخل السوق المصري، وذلك من انطلاقها حتى هذا الوقت، بعد أن باتت تتصدر سوق السيارات المستعملة كواحدة من ابرز الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيدان.

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور

مواصفات السيارة ميتسوبيشي بوما

تضم السيارة ميتسوبيشي بوما مصابيح أمامية كبيرة الحجم ذات لمسات انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الشبكة الأمامية والتي تقدم باللون الاسود مع لمسات متعددة المقاطع تىختلف بين طراز واخر.

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور

وترتكز السيارة ميتسوبيشي بوما على جنوط عادية أو جنوط رياضية من 5 اضلاع، بحسب الفئة المقدمة بالاضافة إلى بعض التجهيزات المختلفة مثل سبويلر رياضي، وفتحة سقف، وذلك للفئات عالية التجهيزات، مع نسبة طول كلي بلغت 4.470 مم، و 1760 مم للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1.505 مم.

وتقدم السيارة عبر حزمة من التقنيات الفنية، والتي تتنوع بين قوة المحرك ومنظومة ناقل الحركة، حيث دعمت بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات CVT، بالاضافة إلى ناقل حركة يدوي مكون من سرعات

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور

بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 88 حصانا، إلى جانب محرك اخر بقوة 105 حصاناـ سعة 1600 سي سي، 4 سلندر 16 صباب، أما عن تسارع السيارة فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي بوما على نظام صوتي مكون من كاسيت و 4 مكبرات صوتية، مع مكيف هواء مانيوال، ومرايات كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم ايضا، بالاضافة إلى مقود حركة باور وعفشة رياضية للفئات عالية التجهيز.

ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي بوما بين 90 الف و 160 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار بين موديلات 2004 حتى 2012.