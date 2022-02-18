عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما| صور

سوق المستعمل .. اسعار
سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما

اتخذت السيارة ميتسوبيشي لانسر صاحبة لقب "بوما"، مكانة قوية داخل السوق المصري، وذلك من انطلاقها حتى هذا الوقت، بعد أن باتت تتصدر سوق السيارات المستعملة كواحدة من ابرز الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيدان.

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي بوما 

 

تضم السيارة ميتسوبيشي بوما مصابيح أمامية كبيرة الحجم ذات لمسات انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الشبكة الأمامية والتي تقدم باللون الاسود مع لمسات متعددة المقاطع تىختلف بين طراز واخر.

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور 

وترتكز السيارة ميتسوبيشي بوما على جنوط عادية أو جنوط رياضية من 5 اضلاع، بحسب الفئة المقدمة بالاضافة إلى بعض التجهيزات المختلفة مثل سبويلر رياضي، وفتحة سقف، وذلك للفئات عالية التجهيزات، مع نسبة طول كلي بلغت 4.470 مم، و 1760 مم للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1.505 مم.

 

وتقدم السيارة عبر حزمة من التقنيات الفنية، والتي تتنوع بين قوة المحرك ومنظومة ناقل الحركة، حيث دعمت بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات CVT، بالاضافة إلى ناقل حركة يدوي مكون من  سرعات

سوق المستعمل .. اسعار ومواصفات ميتسوبيشي بوما | صور 

بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 88 حصانا، إلى جانب محرك اخر بقوة 105 حصاناـ سعة 1600 سي سي، 4 سلندر 16 صباب، أما عن تسارع السيارة فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي بوما على نظام صوتي مكون من كاسيت و 4 مكبرات صوتية، مع مكيف هواء مانيوال، ومرايات كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم ايضا، بالاضافة إلى مقود حركة باور وعفشة رياضية للفئات عالية التجهيز.

 

ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي بوما بين 90 الف و 160 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار بين موديلات 2004 حتى 2012.

ميتسوبيشي بوما السيارة ميتسوبيشي بوما مواصفات السيارة ميتسوبيشي بوما سعر السيارة ميتسوبيشي بوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

نظام UMS.. طريقة واحدة لمعرفة النتائج بجامعة عين شمس

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

الأوقاف: "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى" موضوع خطبة الجمعة اليوم

بدء الترم الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدا

حبس وغرامة 300 ألف جنيه للمتهم بقرصنة هواتف السيدات والتجارة بهن إلكترونيا

تنتهي 20 مارس.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ