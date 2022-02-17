سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الموديلات والاصدارات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ولكن يبقى عامل السعر نقطة فاصلة داخل المعادلة الشرائية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري تحت سعر الـ 120 الف جنيه.

سوق المستعمل اقل 120 الف .. 5 سيارات بالسوق المصري

1 – برليانس FRV كروس

تضم السيارة برليانس FRV محرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 102 و 107 حصانا، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخبر اوتوماتيكي الاداء، مع اطلالة خارجي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وجنوط رياضية، مع مصابيح ضباب دائرية، ونظام صوتي وترفيهي داخلي.

وتبدأ أسعار السيارة برليانس FRV داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 75 الف جنيه.

سوق المستعمل اقل 120 الف .. 5 سيارات بالسوق المصري

2 – بروتون جين 2

تعتمد السيارة بروتون جين 2 على محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 110 حصانا، يعمل عبر ناقل حركة يدوي و أوتوماتكي للفئات عالية التجهيز، وتضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع وسائد هوائية، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، كما تمتلك السيارة تصميم رياضي ايضا مع سبويلر خلفي انيق.

وتبدأ أسعار السيارة بروتون جين 2 داخل السوق المصري من 85 الف جنيه وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار.

سوق المستعمل اقل 120 الف .. 5 سيارات بالسوق المصري

3 – جيلي امجراند 7

تحتوي السيارة جيلي امجراند 7 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، 16 صمام، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 107 حصانا، عند 6000 و 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 140 نيوتن/متر عند 4000 إلى 4400 دورة بالدقيقة، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

وتبدأ أسعار السيار جيلي امجراند 7 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 75 الف جنيه، مع مراعاة الحالة العامة للسيارة والموديل.

سوق المستعمل اقل 120 الف .. 5 سيارات بالسوق المصري

4 – بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، بينما تظهر باطلالة السيدان الشهيرة، مع ابعاد هيكلية يبلغ طولها 4.53 متر وبعرض يبلغ 1.7 متر، و 1.49 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

وتبدأ أسعار السيارة بي واي دي F3 من 71 الف جنيه لموديلات 2007.

سوق المستعمل اقل 120 الف .. 5 سيارات بالسوق المصري

5 – هيونداي فيرنا

ترتكز السيارة هيونداي فيرنا على قاعدة عجلات بطول 2.440 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 1.680 متر، و 1.405 متر للارتفاع، بينما دعمت بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة قدرها 105 حصانا، و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الاول يدوي من 5 سرعات، والاخر اوتوماتيكي رباعي السرعات.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا داخل السوق المصري للسيارت المستعملة من 69 الف جنيه.