عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. 5 سيارات أقل من 100 ألف درهم إماراتي

شيفرولية تاهو 2010
شيفرولية تاهو 2010

يعتبر السوق الإماراتى للسيارات، من أكبر الاسواق العربية ، بسبب قوته التى تاتى من ضمه لعدد من السيارات الفاخرة والمميزة.

ويضم السوق الإماراتى للسيارات، واحدة من أكبر الأسواق للسيارات المستعملة، لذلك خلال التقرير التالى سنتعرف على أفضل 5 سيارات أقل من 100 ألف درهم إماراتي.

 

1- شيفرولية تاهو 2010

شيفرولية تاهو 2010

صممت السيارة شيفرولية تاهو موديل 2010 ، بهيكل من نوع دفع رباعي، ولها 5 أبواب ، و يبلغ وزن السيارة 2,291 - 2,629 كجم .

وتستمد السيارة شيفرولية تاهو 2010 ، قوتها من محرك 5.3 V8 RWD/4WD، وصممت بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي .

أما عن أسعار السيارة شيفروليه تاهو 2010 مستعملة فتاتى بسعر 80000 درهم إماراتي.

2- جيب جراند شيروكي ٢٠١٣

جيب جراند شيروكي ٢٠١٣

تاتى السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ ، بتصميم خارجي قوي يعكس القوة المتناهية وشبكة أمامية مصممة بشكل رائع، ورفارف للعجلات واضحة المعالم، توفر اللوحة الخارجية لباب السيارة أكبر قدر من المقاومة للاصطدامات .

وتستمد السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ ، قوتها من محرك 5.7 ثماني الأسطوانات قدرة 360 حصان ، ويوفر نظام التحكم في النزول من على المرتفعات مساعدة للنزول بسلام ومعدل تحكم في السرعة وثبات.

أما عن أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ مستعملة فتاتى بسعر 52000 درهم إماراتي.

 

3- مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC 2016

مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC 2016

تأتي مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 ، ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدام لذلك هي من الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وأما عن المحرك فيأتي بسعة 2.0 لتر وعدد أسطوانات 4 أسطوانات، ويولد قوة 211 حصان .

أما نوع الوقود المستخدم في مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 ، بنزين، وجاء ناقل الحركة أوتوماتيك يعمل 6 سرعات .

أما عن اسعار مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 مستعملة فتاتى بسعر 99000 درهم إماراتي.

 

4- تويوتا كامري 2016

تويوتا كامري 2016

تستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2016 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر من نوعين. الأول موجود على سيارات تويوتا كامري 2016 عائلة الفئة GL، والذي يستطيع توليد 178 حصان و 231 نيوتن-متر من العزم، والثاني موجود على سيارات الفئة GLX و XSE، ويستطيع توليد 181 حصان و 235 نيوتن متر من العزم تختلف نسخ  كامري في منطقة الخليج العربي، كما تتفاوت في مواصفاتها.

 

أما عن أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2016 مستعملة فتاتى بسعر 72000 درهم إماراتي.

 

5- تويوتا كامري 2019

تويوتا كامري 2019

تتمتع السيارة تويوتا كامري موديل 2019 ، بتصميم وشكل إنسيابي رائع ، ووجود التقنيات الأيرودينامايكية ومواد امتصاص الضوضاء التي تخفف ضجيج الطريق واهتزاز المحرك، والحفاظ على الثبات.

وتستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2019 ، قوتها من محرك قوي سعة 2.5 لترًا  A25A-FXS، يمتاز بوجود 4 اسطوانات بنظام توقيت الصمام المتغير المزدوج، بالإضافة إلى المحرك 5 لتر و6 أسطوانات.

أما عن أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2019 مستعملة فتاتى بسعر 72000 درهم إماراتي.

سوق المستعمل الامارات جراند شيروكي مرسيدس بنز شيفروليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات فيات تيبو 2022 فى السوق المصرى

سوق المستعمل .. 5 سيارات أقل من 150 الف جنيه فى مصر

ماركات متنوعة.. مزاد جديد لسيارات الحوادث في 28 فبراير الجاري

القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

شل تشارك في الدورة الخامسة لمؤتمر إيجيبس 2022

لتمكين المرأة بمجال صيانة السيارات.. غبور للتنمية توقع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكندرية

المرور السعودى يحذر قائدي المركبات من مفاجآت أثناء سيرهم على الطرق

سعر ومواصفات شيفروليه كورفيت 2022 في السعودية

ترشيحاتنا

رفقا بالسوق المصري..عقوبة مليوني جنيه في حال عدم الالتزام بالعمر الافتراضي للسلع

الديواني: مصر ترغب في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يخدم مصالح أوروبا| خاص

ربنا ينتقم منكم..رسالة أب طرده أولاده وزوجته ويعيش بالمقابر..فيديو

البيت الأبيض يقر بوجود مسئولين أمريكيين في السعودية لزيادة ضخ النفط

كبرى الشركات البلجيكية لـ"السيسي": المشروعات القومية تقدم مصر كشريك تنموي مهم دوليا

إنتهاء المهلة التصحيحية للمخالفين..ماهو نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ