سوق المستعمل.. 5 سيارات أقل من 100 ألف درهم إماراتي

يعتبر السوق الإماراتى للسيارات، من أكبر الاسواق العربية ، بسبب قوته التى تاتى من ضمه لعدد من السيارات الفاخرة والمميزة.

ويضم السوق الإماراتى للسيارات، واحدة من أكبر الأسواق للسيارات المستعملة، لذلك خلال التقرير التالى سنتعرف على أفضل 5 سيارات أقل من 100 ألف درهم إماراتي.

1- شيفرولية تاهو 2010

شيفرولية تاهو 2010

صممت السيارة شيفرولية تاهو موديل 2010 ، بهيكل من نوع دفع رباعي، ولها 5 أبواب ، و يبلغ وزن السيارة 2,291 - 2,629 كجم .

وتستمد السيارة شيفرولية تاهو 2010 ، قوتها من محرك 5.3 V8 RWD/4WD، وصممت بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي .

أما عن أسعار السيارة شيفروليه تاهو 2010 مستعملة فتاتى بسعر 80000 درهم إماراتي.

2- جيب جراند شيروكي ٢٠١٣

جيب جراند شيروكي ٢٠١٣

تاتى السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ ، بتصميم خارجي قوي يعكس القوة المتناهية وشبكة أمامية مصممة بشكل رائع، ورفارف للعجلات واضحة المعالم، توفر اللوحة الخارجية لباب السيارة أكبر قدر من المقاومة للاصطدامات .

وتستمد السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ ، قوتها من محرك 5.7 ثماني الأسطوانات قدرة 360 حصان ، ويوفر نظام التحكم في النزول من على المرتفعات مساعدة للنزول بسلام ومعدل تحكم في السرعة وثبات.

أما عن أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل ٢٠١٣ مستعملة فتاتى بسعر 52000 درهم إماراتي.

3- مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC 2016

مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC 2016

تأتي مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 ، ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدام لذلك هي من الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وأما عن المحرك فيأتي بسعة 2.0 لتر وعدد أسطوانات 4 أسطوانات، ويولد قوة 211 حصان .

أما نوع الوقود المستخدم في مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 ، بنزين، وجاء ناقل الحركة أوتوماتيك يعمل 6 سرعات .

أما عن اسعار مرسيدس بنز جي ال أي 250 4MATIC موديل 2016 مستعملة فتاتى بسعر 99000 درهم إماراتي.

4- تويوتا كامري 2016

تويوتا كامري 2016

تستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2016 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر من نوعين. الأول موجود على سيارات تويوتا كامري 2016 عائلة الفئة GL، والذي يستطيع توليد 178 حصان و 231 نيوتن-متر من العزم، والثاني موجود على سيارات الفئة GLX و XSE، ويستطيع توليد 181 حصان و 235 نيوتن متر من العزم تختلف نسخ كامري في منطقة الخليج العربي، كما تتفاوت في مواصفاتها.

أما عن أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2016 مستعملة فتاتى بسعر 72000 درهم إماراتي.

5- تويوتا كامري 2019

تويوتا كامري 2019

تتمتع السيارة تويوتا كامري موديل 2019 ، بتصميم وشكل إنسيابي رائع ، ووجود التقنيات الأيرودينامايكية ومواد امتصاص الضوضاء التي تخفف ضجيج الطريق واهتزاز المحرك، والحفاظ على الثبات.

وتستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2019 ، قوتها من محرك قوي سعة 2.5 لترًا A25A-FXS، يمتاز بوجود 4 اسطوانات بنظام توقيت الصمام المتغير المزدوج، بالإضافة إلى المحرك 5 لتر و6 أسطوانات.

أما عن أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2019 مستعملة فتاتى بسعر 72000 درهم إماراتي.