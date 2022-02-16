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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

جيلي كول راي
جيلي كول راي

تعتبر شركة السيارت الصينية جيلى واحدة من اقدم الماركات الصينية تواجدا فى السوق المصرى للسيارات ، لذلك تسعى الشركة من خلال وكيلها المحلى طرح الموديلات النهائية لها بالسوق .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على اخر موديلات طرازات جيلى ، وهى موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

 

1- جيلي امجراند X7

جيلي امجراند X7

ينتمي طراز جيلي امجراند X7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، لينتج قوة 131 حصان ، وعزم أقصي للدوران 185 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT .

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / تربو 2020 بسعر 309,000 جنيه .

 

2- جيلي كول راي

جيلي كول راي

ينتمي طراز كولراي موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 255 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 319,900 جنيه .

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 369,900 جنيه .

 

3- جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو

ينتمي طراز جيلي أوكافانجو لفئة السيارات ذات السبع مقاعد مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى هايبرد – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، يخرج قوة قدرها 190 حصان ، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات DCT WET .

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية ، و ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن دقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 399,900 جنيه .

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 449,900 جنيه .

السيارت الصينية جيلي جيلى امجراند x7 جيلي كول راي جيلي أوكافانجو

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