القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

تعتبر شركة السيارت الصينية جيلى واحدة من اقدم الماركات الصينية تواجدا فى السوق المصرى للسيارات ، لذلك تسعى الشركة من خلال وكيلها المحلى طرح الموديلات النهائية لها بالسوق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اخر موديلات طرازات جيلى ، وهى موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

1- جيلي امجراند X7

جيلي امجراند X7

ينتمي طراز جيلي امجراند X7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، لينتج قوة 131 حصان ، وعزم أقصي للدوران 185 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT .

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / تربو 2020 بسعر 309,000 جنيه .

2- جيلي كول راي

جيلي كول راي

ينتمي طراز كولراي موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 255 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 319,900 جنيه .

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 369,900 جنيه .

3- جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو

ينتمي طراز جيلي أوكافانجو لفئة السيارات ذات السبع مقاعد مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى هايبرد – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، يخرج قوة قدرها 190 حصان ، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات DCT WET .

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية ، و ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن دقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 399,900 جنيه .

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 449,900 جنيه .