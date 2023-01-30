تبدأ من 75 ألف .. أسعار رينو كليو في سوق المستعمل

استطاعت شركة رينو عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والمنوعة في مصر طوال تاريخها الممتد، ومنها السيارة رينو كليو الشهيرة موديل 2002، حيث مازالت تلك النسخة تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة.

وتعتبر السيارة رينو كليو واحدة من الطرازات الشهيرة المقدمة من قبل العلامة التجارية الفرنسية، والتي تتابعت بالعديد من الموديلات ومنها 2002 و 2004 التي سنتحدث عنها في سياق هذا الموضوع.

رينو كليو

تظهر السيارة رينو كليو بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع شبكة امامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى وجود تجهيزات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج، وزجاج كهربائي امامي.

رينو كليو

وتحتوي السيارة رينو كليو على عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS للمقعد الامامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة قدرها 74 حصانا، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات.

رينو كليو

وتعمل السيارة رينو كليو عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تأتي بعض الطرازات بمحرك 1400 سي سي مع قوة بلغت 99 حصانا، بالاضافة إلى ناقل حرة اوتوماتيكي الاداء، إلى جانب بعض التجهيزات بحسب الفئة المقدمة.

رينو كليو

اسعار السيارة رينو كليو في السوق المصري للسيارات المستعملة

تبدأ اسعار السيارة رينو كليو من 75 الف جنيه حتى 100 الف جنيه، وتتراوح تلك القيمة بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار، بين موديلات 2002 و 2004.