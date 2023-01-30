اشتريها بـ 55 ألف .. فيات سيينا موديل 2001 |صور

يبحث العديد عن شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص، ويتمتع السوق المصري للسيارات المستعملة بالعديد من الخيارات التي تتناسب لاتمام هذه العملية، حيث تتعدد الطرازات المطروحة سواء كانت تختلف من ناحية القدرات الفنية أو التصميم الخارجي، أو عنصر السعر.

فيات سيينا موديل 2001

وتعتبر السيارة فيات سيينا موديل 2001 واحدة من ابرز الخيارات المقدمة داخل سوق السيارات المستعملة في مصر، حيث تمتلك تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى مساحة داخلية مناسبة، مع سعة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض.

فيات سيينا موديل 2001

وتشتهر السيارة فيات سيينا موديل 2001 بتوافر قطع الغيار الخاصة بها مع اسعار مناسبة، إلى جانب سهولة اجراء عمليات الصيانة في حالة وجود احد الاعطال، بالاضافة إلى سهولة عملية البيع والشراء ايضا، حيث تتسب هذه العوامل في تصدرها سوق المستعمل ومحركات البحث الالكترونية.

فيات سيينا موديل 2001

وقدمت السيارة فيات سيينا بناقل سرعات "مانيوال" فقط يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة تترواح بين 1400 سي سي و 1600 سي سي، بحسب الموديلات المطروحة.

فيات سيينا موديل 2001

كما تشتهر فيات سيينا بمحرك 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 85 حصانا، بينما تأتي السيارة بتصميم خارجي بأبعاد بلغت 4.210 متر، و 1.703 متر للعرض، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، ومصابيح امامية حادة المظهر، مع اشارات جانبية.

فيات سيينا موديل 2001

سعر السيارة فيات سيينا موديل 2001 في سوق المستعمل المصري

تقدم السيارة فيات سيينا موديل 2001 بسعر يبدأ من 55 الف جنيه، ويرتفع هذا السعر بحسب الموديلات الاحدث بالاضافة إلى الحالة العامة للسيارة، ليصل إلى 75 الف جنيه.