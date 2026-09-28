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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيمان الطوخي.. صوت مختلف وأدوار مميزة وقرار مفاجئ بالاعتزال والابتعاد عن الأضواء

إيمان الطوخي
إيمان الطوخي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

استعادت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسيرة الفنانة إيمان الطوخي، بالتزامن مع عيد ميلادها، مشيدة باختلافها الفني والشخصي، وقرارها الابتعاد عن الأضواء والاعتزال في وقت كانت فيه في قمة مجدها.

وكتبت سهير جودة: «حتى اسمها كان مختلفًا… إيمان الطوخي اسم لا يشبه أسماء كثيرة مرت على الفن، وربما كان يشبه صاحبته أكثر مما نتخيل».

وأوضحت أن إيمان الطوخي لم تكن فنانة يمكن وضعها بسهولة في خانة واحدة، قائلة: «ممثلة ومطربة، لكن لا تشبه كثيرًا من الممثلات، ولا كثيرًا من المطربات»، مشيرة إلى امتلاكها طلة خاصة اتسمت بالهدوء والغموض، وجعلتها صاحبة حضور مميز.

وتطرقت سهير جودة إلى شخصية «إستر بولونسكي»، التي جسدتها إيمان الطوخي في مسلسل «رأفت الهجان»، مؤكدة أن الشخصية بقيت في ذاكرة الجمهور، إلى جانب عدد من أدوارها المهمة في الدراما والسينما.

كما أشادت بصوت إيمان الطوخي، موضحة أنه كان له طابع خاص، ولم يكن قائمًا على تقليد ما كان سائدًا في ذلك الوقت، مضيفة: «كان لإيمان عالمها الخاص».

سهير جودة عن اعتزال إيمان الطوخي

وتوقفت الإعلامية عند قرار إيمان الطوخي الاعتزال، معتبرة أن أكثر ما يثير الدهشة في مسيرتها هو أنها اختارت الابتعاد عن الفن وهي في عز مجدها.

وقالت سهير جودة: «اعتزلت في عز مجدها. لم تترك الباب مواربًا، ولم تحاول أن تعود كل فترة لتقول "أنا هنا". ابتعدت فعلًا… وأغلقت عالمها عليها».

وأشارت إلى أن السنوات شهدت ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل من الصعب على الشخصيات العامة الاختفاء تمامًا، إلا أن إيمان الطوخي ظلت بعيدة عن الأضواء، ولم يعرف الجمهور الكثير عن حياتها الحالية.

وأضافت: «ومع ذلك… ظلت إيمان الطوخي واحدة من القلائل الذين استطاعوا أن يظلوا بعيدين فعلًا. لا نعرف عنها الكثير. ولا نراها. ولا نعرف ماذا تفعل الآن».

وأكدت سهير جودة أن غياب إيمان الطوخي لم يقلل من حضورها لدى الجمهور، بل منحها خصوصية أكبر، قائلة: «لكن الغريب أن غيابها لم يجعلها عادية… بل جعل حضورها أكثر خصوصية».

واختتمت الإعلامية منشورها بالتأكيد على تميز الفنانة إيمان الطوخي، قائلة: «اسم مختلف. طلة مختلفة. صوت مختلف. أدوار مختلفة. واختيار مختلف تمامًا للحياة».

وأضافت في ختام رسالتها بمناسبة عيد ميلاد إيمان الطوخي: «لسنا بحاجة لأن نعرف أين هي الآن. يكفينا أن نفتكرها كما كانت… إيمان الطوخي. الفنانة التي اختارت أن تكون مختلفة… حتى في غيابها».

سهير جودة إيمان الطوخي تصريحات ايمان الطوخي برنامج سهير جودة

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