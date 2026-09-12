اسم واحد يضمنا.. سهير جودة: سعيدة بحصول «الستات» على جائزة أفضل برنامج اجتماعي

احتفت الإعلامية سهير جودة بحصول برنامج «الستات» على جائزة أفضل برنامج اجتماعي، ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، ومؤكدة أن الأجمل بالنسبة لها أن يأتي هذا النجاح ضمن حصاد شبكة تليفزيون «النهار».

وشاركت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من التكريم، وعلقت قائلة: «سعيدة بحصول الستات على جائزة أفضل برنامج اجتماعي في مهرجان الفضائيات العربية».

وأضافت: «والأجمل أن يكون ذلك جزءًا من نجاح شبكة تليفزيون النهار»، مشيرة إلى حصول قناة «النهار» على جائزة أفضل قناة عامة، إلى جانب فوز الإعلامية لميس الحديدي بجائزة أفضل إعلامية.

كما أشارت سهير جودة إلى فوز تغطية كأس العالم «هنا المونديال»، التي قدمها أحمد شوبير وميدو، بجائزة أفضل برنامج رياضي، ليصل إجمالي الجوائز التي حصدتها «النهار» إلى 4 جوائز خلال المهرجان.

وواصلت سهير جودة: «أربع جوائز.. واسم واحد يضمنا النهار»، معربة عن امتنانها لكل من كان جزءًا من رحلة النجاح، ولكل من ساهم بوقته وشغفه وحبه في مختلف الأعمال التي تقدمها الشبكة.

واختتمت الإعلامية رسالتها قائلة: «ممتنة لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة، ولكل من أعطى من وقته وشغفه وحبه شيئًا في كل ما نقدمه».