قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحل أثناء الصلاة.. وفاة ربيع العوامي داخل مسجد في مطروح
بشأن إعادة التنسيق.. تنويه مهم من التعليم العالي للطلاب المستنفدين للرغبات
رئيس الوزراء يطمئن على توافر ألبان الأطفال بمراكز طب الأسرة
انجز معاملاتك من البيت | 245 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
توكتوك ونصف نقل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم مروع بالمنوفية
لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18
تزامنا مع بداية العام الجديد.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة "بالعِلم يُبنَى الإنسان"
البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية
المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس: رفض يسلفني 350 ألف جنيه مصاريف مدرسة بنتي
على هامش بريكس.. الرئيس السيسي يلتقي عددا من رؤساء كبرى الشركات الهندية
وصول قادة دول البريكس إلى نيودلهي تمهيدا لانعقاد القمة الـ18
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اسم واحد يضمنا.. سهير جودة: سعيدة بحصول «الستات» على جائزة أفضل برنامج اجتماعي

سهير جودة
سهير جودة
سارة عبد الله

احتفت الإعلامية سهير جودة بحصول برنامج «الستات» على جائزة أفضل برنامج اجتماعي، ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، ومؤكدة أن الأجمل بالنسبة لها أن يأتي هذا النجاح ضمن حصاد شبكة تليفزيون «النهار».

وشاركت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من التكريم، وعلقت قائلة: «سعيدة بحصول الستات على جائزة أفضل برنامج اجتماعي في مهرجان الفضائيات العربية».

وأضافت: «والأجمل أن يكون ذلك جزءًا من نجاح شبكة تليفزيون النهار»، مشيرة إلى حصول قناة «النهار» على جائزة أفضل قناة عامة، إلى جانب فوز الإعلامية لميس الحديدي بجائزة أفضل إعلامية.

كما أشارت سهير جودة إلى فوز تغطية كأس العالم «هنا المونديال»، التي قدمها أحمد شوبير وميدو، بجائزة أفضل برنامج رياضي، ليصل إجمالي الجوائز التي حصدتها «النهار» إلى 4 جوائز خلال المهرجان.

وواصلت سهير جودة: «أربع جوائز.. واسم واحد يضمنا النهار»، معربة عن امتنانها لكل من كان جزءًا من رحلة النجاح، ولكل من ساهم بوقته وشغفه وحبه في مختلف الأعمال التي تقدمها الشبكة.

واختتمت الإعلامية رسالتها قائلة: «ممتنة لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة، ولكل من أعطى من وقته وشغفه وحبه شيئًا في كل ما نقدمه».

سهير جودة برنامج «الستات» فعاليات مهرجان الفضائيات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مدبولي: مبادرة "حياة كريمة" ترجمة لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي المستمرة

جانب من اللقاء

خبير تغذية يكشف مكونات اللانش بوكس التي تدعم التركيز والمناعة

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد