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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران للشحن الجوي تختتم معرض العلمين بنتائج تجارية وتوسعات دولية

مصر للطيران للشحن الجوي
مصر للطيران للشحن الجوي
نورهان خفاجي

اختتمت شركة مصر للطيران للشحن الجوي مشاركتها في معرض العلمين للطيران والفضاء 2026، بتحقيق نتائج تجارية واتفاقيات تشغيلية جديدة من شأنها دعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز شبكة أعمالها وتنمية أحجام الشحن على شبكة خطوطها.

وشهدت مشاركة الشركة في المعرض سلسلة من الاجتماعات التجارية والتنسيقية المكثفة مع عدد من كبار وكلاء الشحن ووكلاء البيع المعتمدين من مختلف الأسواق العالمية، أسفرت عن توقيع وتجديد عدد من عقود وكلاء البيع والشحن الجوي في أسواق استراتيجية شملت تركيا وألمانيا وإقليم البينلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، إلى جانب الأردن وهونغ كونغ، بما يعزز من حضور مصر للطيران للشحن الجوي في هذه الأسواق ويدعم قدرتها التنافسية وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد وفد مصر للطيران للشحن الجوي عددًا من الاجتماعات مع كبار وكلاء الشحن الدوليين لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة أحجام الأعمال، حيث تم استعراض الخطط التشغيلية والتجارية للموسم الشتوي المقبل، ومناقشة آليات دعم حركة الشحن بين مختلف الأسواق وربطها بشبكة مصر للطيران للشحن الجوي.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن عدد من الاتفاقيات والتنسيقات التشغيلية لدعم وتنمية رحلات البضائع خلال الجدول الشتوي، خاصة إلى نيويورك وساو باولو والكويت وأسمرة وجوبا وجوهانسبرج، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة وتعزيز حركة الربط الجوي للشحن بين القارات عبر شبكة مصر للطيران.

وفي إطار خطط التوسع المستقبلية، ناقشت الشركة عددًا من الفرص الجديدة، من بينها دراسة تشغيل رحلات شارتر طويلة المدى من هونغ كونغ إلى مومباي، بما يدعم شبكة الشحن الحالية ويعزز الاستفادة من حركة التجارة المتنامية بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب بحث فرص تشغيل رحلات جديدة إلى سيدني بأستراليا والجزائر ضمن خطط الشركة للتوسع في أسواق ووجهات جديدة.

وفي إطار استراتيجية مصر للطيران للشحن الجوي لدعم حركة الصادرات المصرية، أعلنت الشركة خلال لقاءاتها مع وكلائها وشركائها التجاريين عن بدء تشغيل محطة كارديف بالمملكة المتحدة مع انطلاق الموسم الشتوي المقبل، لتصبح وجهة جديدة ضمن شبكة الشركة في المملكة المتحدة، بما يعزز حركة صادرات الخضروات والفاكهة والمنتجات المصرية إلى السوق البريطانية، ويدعم فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه النتائج في إطار خطة مصر للطيران للشحن الجوي نحو تعزيز مكانتها على خريطة النقل الجوي العالمي، وتوسيع شبكة وجهاتها، وتنمية الشراكات التجارية الدولية، ودعم حركة التجارة والصادرات المصرية.

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