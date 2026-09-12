رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في بلطيم والقرى التابعة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الموسعة بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ اليوم، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها، التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لمتابعة موقف التشغيل والأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم والقرى المستهدفة بمركز بلطيم.

ورافق رئيس الوزراء كل من: المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية كبيرة في خططها التنموية، لما لها من ارتباط مباشر بجودة حياة المواطنين والصحة العامة والحفاظ على البيئة، مشددًا على أهمية استكمال مختلف مكونات المنظومة من محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد؛ بما يضمن الاستفادة الكاملة من الطاقات التي أنشأتها الدولة ودخول المشروعات إلى الخدمة الفعلية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهمية هذه المشروعات تتضاعف في منطقة بلطيم نظراً لطبيعتها الساحلية والسياحية وقربها من بحيرة البرلس والبحر المتوسط، مؤكداً أن التوسع في تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي يسهم في الحد من مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمسطحات المائية والبيئة المحيطة.

وخلال الجولة، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف العام لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة كفر الشيخ، موضحة أن إجمالي المشروعات التي تشملها خطة الهيئة بالمحافظة يبلغ 127 مشروعاً، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 6.81 مليار جنيه.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن عدد المشروعات المدرجة ضمن إنجازات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026 يبلغ 84 مشروعاً؛ منها 23 مشروع مياه شرب بإجمالي تكلفة 1.25 مليار جنيه، و61 مشروع صرف صحي بإجمالي تكلفة 2.32 مليار جنيه.

وأضافت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية تشمل 18 مشروعاً، بواقع ثلاثة مشروعات لمياه الشرب بتكلفة إجمالية 780 مليون جنيه، و15 مشروع صرف صحي بمناطق الريف بتكلفة إجمالية 590 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن حزمة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة تضم 14 مشروعاً، فيما تضم مشروعات المرحلة الثانية 11 مشروعاً، موضحة أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مطوبس تشمل 13 قرية ومحطة معالجة واحدة، وقد تم إنجاز الأعمال المدرجة بها بالكامل.

وفيما يخص المرحلة الثانية، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن نطاقها يتضمن 127 قرية بمراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدي سالم؛ منها 39 قرية تم اكتمال تزويدها بالخدمة سابقاً طبقاً للحيز العمراني المعتمد، بينما يجري تنفيذ الأعمال لخدمة 15 قرية أخرى؛ منها تسع قرى تنفذها الهيئة وست قرى من خلال الشركة القابضة، فيما يبلغ عدد القرى المحرومة المدرجة 73 قرية، لافتة إلى أن التخطيط يتضمن أيضاً تنفيذ 12 محطة معالجة لخدمة القرى المحرومة، إلى جانب محطتي مياه شرب.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه بعد ذلك لمشاهدة مكونات محطة المعالجة، حيث استمع إلى شرح حول المحطة قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن طاقتها تبلغ 22 ألف م³/يوم في المرحلة الأولى، وترتفع إلى 33 ألف م³/يوم في المرحلة الثانية، فيما تضم المنظومة المرتبطة بها 10 محطات رفع، وشبكات انحدار بطول 79.6 كم، وخطوط طرد بطول 28.9 كم، وتخدم ما يقارب 350 ألف مواطن.

وأضاف اللواء أمين شوقي أن المشروع يستهدف إمداد مدينة مصيف بلطيم وعدد من قرى مركز بلطيم بخدمات الصرف الصحي، وتشمل: الحماد، والزهراء الشرقية، والزهراء الغربية، والعياش الشرقي، والعياش الغربي، وعميرة الشرقية، والشهابية، والشيخ مبارك.

وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه على المكونات الرئيسية لمحطة المعالجة؛ والتي تشمل: أحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وأحواض تكثيف وتجفيف الحمأة، ومخازن الحمأة المجففة، ومباني نوافخ الهواء والكلور والمعمل والمولد والمحول، وغرفة التهدئة عند المدخل، إلى جانب أحواض التصفية، ومناطق مخصصة للتوسع المستقبلي.

وأشار اللواء أمين شوقي إلى أن محطة المعالجة تم الإنتهاء منها بتنفيذ شركة "المقاولون العرب"، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لمحطة المعالجة نحو 520 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم إنجاز وتشغيل مشروعات الصرف الصحي في الشهابية، والشيخ مبارك، ومصيف بلطيم؛ فيما تستهدف خطة التنفيذ الانتهاء من الأعمال بقرية الحماد في يونيو 2027، وبقرى العياش الشرقية، والعياش الغربية، والزهراء الغربية في ديسمبر 2027، ثم الزهراء الشرقية وعميرة الشرقية في يونيو 2028.

وأضاف أن التكلفة التقديرية للأعمال المتعلقة بخدمة القرى الثماني المقرر ربط تصرفاتها على المحطة تبلغ نحو 580 مليون جنيه، وتشمل: شبكات الانحدار، وخطوط الطرد، ومحطات الرفع اللازمة لاستقبال التصرفات ونقلها إلى محطة المعالجة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تفقد المحطة بالتأكيد على أن حجم هذه المشروعات يعكس الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، مشدداً على ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية على سرعة استكمالها ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها، وأن الدولة تستهدف أن يلمس المواطن بصورة مباشرة مردود الاستثمارات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ من خلال وصول الخدمة بصورة منتظمة ومستدامة وتحقيق الأثر الصحي والبيئي المستهدف.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات البيئية الخاصة بالمياه الناتجة عن أعمال المعالجة، وإجراء التحاليل بصورة دورية للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة، إلى جانب الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية للمعدات الكهروميكانيكية ومحطات الرفع وخطوط الطرد؛ لضمان استدامة وكفاءة التشغيل.