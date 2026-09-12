صلاح وأردوغان.. لقاء بروتوكولي أم بداية عاصفة جديدة حول قائد مصر؟

يبدو أن محمد صلاح على موعد مع واحدة من أكثر اللحظات إثارة للاهتمام منذ انتقاله إلى الدوري التركي بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عقد لقاء يجمع قائد منتخب مصر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطوة تتجاوز في دلالاتها حدود كرة القدم بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها النجم المصري داخل تركيا وخارجها.

فالحديث عن صلاح في تركيا لم يعد مرتبطًا فقط بما يقدمه داخل الملعب بقميص طرابزون سبور بعدما تحول اللاعب سريعًا إلى أحد أبرز الأسماء التي تستحوذ على اهتمام الشارع الرياضي والإعلامي وهو ما يجعل أي ظهور له خارج المستطيل الأخضر محل متابعة واسعة خصوصًا إذا ارتبط بشخصية سياسية بحجم الرئيس التركي.

صلاح.. نجم كروي في مساحة مختلفة

منذ وصوله إلى الدوري التركي فرض محمد صلاح نفسه باعتباره أحد أهم عناصر المشهد الكروي ليس فقط بسبب اسمه وتاريخه في الملاعب الأوروبية وإنما أيضًا بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي يصاحب كل خطوة له.

وبالتالي فإن لقاء من هذا النوع حال إتمامه لن يُقرأ باعتباره مجرد موعد بروتوكولي بين لاعب كرة قدم ومسؤول سياسي بل قد يتحول إلى صورة رمزية تحمل أكثر من معنى خاصة أن صلاح يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة تتجاوز حدود الأندية والمنتخبات.

وهنا تكمن حساسية المشهد؛ فالصورة التي تجمع نجمًا عالميًا برئيس دولة يمكن أن تصبح أكثر انتشارًا من تفاصيل اللقاء نفسه وقد تفتح الباب أمام تفسيرات متعددة تختلف باختلاف الجمهور والجهة التي تتناولها.

لماذا تختلف قصة صلاح عن تجارب نجوم آخرين؟

ولعل المقارنة مع تجارب سابقة لنجوم من أصول تركية مثل مسعود أوزيل وإيلكاي جوندوجان تفرض نفسها بعدما أثارت لقاءاتهما السابقة مع أردوغان نقاشًا واسعًا في ألمانيا خصوصًا خلال فترة الاستعداد لكأس العالم 2018.

لكن وضع محمد صلاح يبدو مختلفًا في جوانب عديدة؛ فاللاعب المصري لا يخوض صراعًا متعلقًا بالهوية أو تمثيل منتخب أوروبي كما أن وجوده في تركيا يرتبط حاليًا بمشروع رياضي داخل أحد أعرق أندية البلاد.

ومن ثم فإن أي محاولة لنسخ السيناريوهات القديمة على تجربة صلاح قد تكون غير دقيقة حتى وإن كانت طبيعة الصورة نفسها قادرة على استدعاء تلك الذكريات.

طرابزون سبور يدخل المشهد من زاوية أخرى

وتزداد أهمية اللقاء المحتمل بالنسبة إلى طرابزون سبور الذي حصل على واحد من أكبر المكاسب الرياضية والإعلامية بوجود صلاح ضمن صفوفه.

فاللاعب لم يعد مجرد صفقة بارزة للفريق التركي وإنما أصبح جزءًا من صورة النادي أمام العالم وكل ظهور جديد له يضيف مساحة من الاهتمام بطرابزون والكرة التركية بشكل عام.

وفي ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة المحلية فإن وجود لاعب بحجم صلاح يمنح فريقه قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة وهو ما يجعل أي حدث يجمعه بشخصية سياسية بارزة محل اهتمام يتجاوز جمهور النادي وحده.

الصورة التي قد تختصر المشهد كله

ربما تكون الصورة هي العنصر الأكثر تأثيرًا في القصة بأكملها ففي عصر مواقع التواصل الاجتماعي قد تختصر صورة واحدة عشرات الأخبار والتقارير وتنتشر خلال دقائق بين ملايين المتابعين بينما تتعدد قراءات الجمهور لها وفقًا لخلفياته ومواقفه.

ولهذا فإن محمد صلاح سيكون أمام موقف مختلف عن المباريات التي اعتاد خوضها؛ إذ لا يتعلق الأمر هنا بهدف أو تمريرة حاسمة أو نتيجة مباراة وإنما بصورة عامة قد تبقى حاضرة في النقاش لفترة طويلة.

ومع ذلك تظل النقطة الأهم أن صلاح طوال مسيرته نجح في بناء صورة رياضية عابرة للحدود وجعل حضوره مرتبطًا في المقام الأول بالنجاح الكروي والعمل داخل الملعب.